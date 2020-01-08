«Взгляд в сторону РФ — санкции»: экс-глава МИД Латвии заявил о зависимости Прибалтики от США в вопросе связей с Россией
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Отношение стран Балтики к России зависит от политического курса, который проводят Соединённые Штаты в отношении Москвы. Об этом в интервью Sputnik Латвия заявил бывший глава Министерства иностранных дел республики Янис Юрканс.
«Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции — так, как это было сделано в отношении компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2», — сказал Юрканс.
По его словам, пока «доллар царствует в экономическом мире», США будут использовать ограничительные меры как рычаг давления, чтобы поддерживать своё влияние.
Экс-глава прибалтийской республики также полагает, что после предстоящих в ноябре президентских выборов в США не произойдёт какого-либо сближения между Вашингтоном и Москвой, а потому отношения РФ и Латвии также не улучшатся.
«Я не вижу какого-то разворота лицом к России», — добавил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал 20 декабря оборонный бюджет страны на новый финансовый год, который предусматривает санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В Госдепартаменте США подчеркнули, что у «связанных с проектом сторон есть 30 дней» на прекращение сотрудничества, однако швейцарская компания Allseas сообщила о приостановке деятельности по проекту.
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Наряду с этим Юрканс считает, что «Евросоюз разваливается» и с организацией никто больше не считается.
«По отдельности — с Великобританией, с Германией — да... После развала ЕС произойдёт в какой-то мере регионализация Евросоюза. Латвии как члену ЕС надо думать — а что дальше, какой союз, с кем будем дружить и что это всё для нас значит», — пояснил он.
Объективность в отставке
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заметил, что уже не в первый раз появляются заявления отставных политиков стран Прибалтики и других государств Евросоюза, которые здраво оценивают сложившуюся ситуацию.
«Когда они покидают свои должности, они очень объективно оценивают то, что происходит в их стране, особенно в вопросах отношений с Россией. Он сказал абсолютную правду, это действительно так», — заявил Цеков.
Он также выразил уверенность, что США применяют меры против латвийских политиков, которые стремятся наладить отношения с Россией.
«Если Латвия меняет курс на улучшение отношений с Россией, США тут же применяют меры против тех политиков, которые пытаются это сделать, в Латвии. Конечно же, они их применят, если Латвия кардинально поменяет курс и пойдёт на сближение с Россией», — добавил сенатор.
Заявление бывшего главы МИД Латвии лишний раз подтверждает, что страны Прибалтики не могут действовать самостоятельно, заявил RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«Экс-министр иностранных дел как человек, который организовывал внешнеполитическую деятельность, имел доступ к информации по вопросам взаимоотношений. Его заявление о том, что осуществляется такое прямое давление или прямое вмешательство США, наверно, основывается на конкретных фактах и опыте его внешнеполитической деятельности», — сказал эксперт.
По его мнению, положение дел, о котором заявил латвийский политик, не только сохраняется, но и усугубляется.
«Судя по тому, что мы наблюдаем в странах Прибалтики, это вмешательство и давление многократно усилилось. Редко можно услышать самостоятельные заявления и самостоятельные действия со стороны стран этого региона. Они, как правило, идут в унисон с США, иногда выступают в качестве тех, кто анонсирует американские действия, иногда их поясняют. Он говорит об этом применительно к курсу в отношении России, но мне кажется, что внешняя политика стран Прибалтики вообще и в Евросоюзе также регулируется США», — констатировал Оленченко.
В декабре стало известно, что Вашингтон выделил странам Прибалтики помощь в размере $175 млн, которая в 2020 году пойдёт на оборонные нужды Латвии, Литвы и Эстонии. При этом впервые в истории взаимоотношений прибалтийских стран и Вашингтона из этой суммы выделяются $50 млн, которые будут потрачены на «поддержание разработки воздушной обороны Балтии».
«Наш союзник чётко подтверждает свою приверженность делу коллективной обороны на восточном фланге Европы», — отмечал министр обороны Эстонии Юри Луйк.
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