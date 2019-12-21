Allseas приостановила работу над «Северным потоком — 2» из-за США

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Прокладчик подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2» — швейцарская компания Allseas заявила, что приостанавливает работу над проектом в связи с угрозами введения санкций со стороны США.
Allseas приостановила работу над «Северным потоком — 2» из-за США
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В ожидании принятия (США. — RT) закона об оборонном бюджете Allseas приостановила деятельность по трубопроводу «Северный поток — 2», — указано в сообщении.

Также в компании ожидают от властей США разъяснений о том, как будут применяться санкции.

Ранее американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили Allseas официальное письмо, в котором предупредили о санкциях при продолжении работ в рамках проекта «Северный поток — 2».

17 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет с учётом санкций против участников «Северного потока — 2». Проект бюджета теперь должен рассмотреть президент США Дональд Трамп.

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