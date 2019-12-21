Allseas приостановила работу над «Северным потоком — 2» из-за США
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Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«В ожидании принятия (США. — RT) закона об оборонном бюджете Allseas приостановила деятельность по трубопроводу «Северный поток — 2», — указано в сообщении.
Также в компании ожидают от властей США разъяснений о том, как будут применяться санкции.
Ранее американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили Allseas официальное письмо, в котором предупредили о санкциях при продолжении работ в рамках проекта «Северный поток — 2».
17 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет с учётом санкций против участников «Северного потока — 2». Проект бюджета теперь должен рассмотреть президент США Дональд Трамп.