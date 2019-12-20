В США предложили создать фонд в $1 млрд для энергопроектов Европы

Сенаторы в Соединённых Штатах предлагают создать фонд в $1 млрд для финансирования энергетических проектов в Европе, передаёт ABC News.

Отмечается, что данные действия направлены на то, чтобы прервать энергетическую зависимость европейских стран от России, которая использует её для «оказания пагубного влияния».

«Мы пытаемся найти новые пути изменения действительности в Европе», — заявил американский сенатор Крис Мёрфи, который является одним из авторов законопроекта.

Как уточняется на сайте сенатора, выделение в ближайшие четыре года около $1 млрд на энергетические проекты в регионе — новый инструмент для противодействия «хищнической энергетической политике России и обеспечения энергетической безопасности союзников и партнёров США».

В документе также говорится, что ещё $31,5 млн пойдут на содействие американским компаниям, которые уже работают с европейскими энергетическими проектами.

Между тем, по словам Мёрфи, существуют опасения, что президент США Дональд Трамп может воспротивиться принятию закона.

Ранее комитет сената Соединённых Штатов по иностранным делам одобрил законопроект о санкциях против госдолга России, её банковского и энергетического сектора.

Также сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили фатальными санкциями прокладчику подводных элементов трубопровода «Северного потока — 2» — швейцарско-нидерландской компании Allseas.

Эксперт Михаил Смолин оценил заявление американских сенаторов о риске «сокрушительных и фатальных» санкций против «Северного потока — 2».