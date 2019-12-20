В США предложили создать фонд в $1 млрд для энергопроектов Европы

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Сенаторы в Соединённых Штатах предлагают создать фонд в $1 млрд для финансирования энергетических проектов в Европе, передаёт ABC News.
В США предложили создать фонд в $1 млрд для энергопроектов Европы
  • Pixabay

Отмечается, что данные действия направлены на то, чтобы прервать энергетическую зависимость европейских стран от России, которая использует её для «оказания пагубного влияния».

«Мы пытаемся найти новые пути изменения действительности в Европе», — заявил американский сенатор Крис Мёрфи, который является одним из авторов законопроекта.

Как уточняется на сайте сенатора, выделение в ближайшие четыре года около $1 млрд на энергетические проекты в регионе — новый инструмент для противодействия «хищнической энергетической политике России и обеспечения энергетической безопасности союзников и партнёров США».

В документе также говорится, что ещё $31,5 млн пойдут на содействие американским компаниям, которые уже работают с европейскими энергетическими проектами.

Между тем, по словам Мёрфи, существуют опасения, что президент США Дональд Трамп может воспротивиться принятию закона.

Ранее комитет сената Соединённых Штатов по иностранным делам одобрил законопроект о санкциях против госдолга России, её банковского и энергетического сектора

Также сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили фатальными санкциями прокладчику подводных элементов трубопровода «Северного потока — 2» — швейцарско-нидерландской компании Allseas.

Эксперт Михаил Смолин оценил заявление американских сенаторов о риске «сокрушительных и фатальных» санкций против «Северного потока — 2».

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