Джабаров оценил продление ЕС экономических санкций против России

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT согласование послами 28 стран — членов Европейского союза продления на полгода экономических санкций против России.
Джабаров оценил продление ЕС экономических санкций против России
  • РИА Новости

«Думаю, что это такая рутинная процедура, которая повторяется каждые полгода. Сначала собираются послы и выносят свои решения, потом главы МИД. К этому надо относиться спокойно. Весь этот процесс может прекратиться только тогда, когда Соединённые Штаты отпустят своих коллег из Евросоюза в свободное плавание», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, проблема санкционного давления на Россию должна прекратиться в обозримом будущем, «но далеко не так быстро, как хотелось бы».

Ранее послы 28 стран — членов Европейского союза согласовали продление санкций против России до 31 июля 2020 года.

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