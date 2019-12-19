ЕС продлил экономические санкции против России

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Послы 28 стран — членов Европейского союза согласовали продление на полгода санкций против России.
ЕС продлил экономические санкции против России
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Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Совет продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года», — говорится в заявлении.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель объявил о том, что санкции против России продлены Евросоюзом на полгода.

В декабре глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RTVI заявил, что после введения Евросоюзом антироссийских санкций экономика его страны потеряла $8,5 млрд.

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