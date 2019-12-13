Косачёв прокомментировал решение ЕС продлить санкции против России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что санкции против России продлены Евросоюзом на полгода.

«Вывод можно сделать только один — ЕС всё ещё находится в заложниках у неверной, я бы даже сказал, ложной оценки причин урегулирования конфликта на юго-востоке Украины… Нынешним решением — продлением санкций — подливается очередная порция бензина в тот костёр, который горит на юго-востоке Украины. Поскольку тем самым украинские власти в очередной раз остаются вне критики и не получают никакой мотивации, чтобы выполнять свою часть Минских соглашений», — сказал Косачёв.

Сенатор отметил, что такое решение «вызывает глубочайшее сожаление» и делает ЕС «ответственным за невыполнение Минских соглашений Украиной».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель объявил о том, что санкции против России продлены Евросоюзом на полгода.