Косачёв прокомментировал решение ЕС продлить санкции против России

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Полина Полетаева
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что санкции против России продлены Евросоюзом на полгода.
Косачёв прокомментировал решение ЕС продлить санкции против России
  • Reuters

«Вывод можно сделать только один — ЕС всё ещё находится в заложниках у неверной, я бы даже сказал, ложной оценки причин урегулирования конфликта на юго-востоке Украины… Нынешним решением — продлением санкций — подливается очередная порция бензина в тот костёр, который горит на юго-востоке Украины. Поскольку тем самым украинские власти в очередной раз остаются вне критики и не получают никакой мотивации, чтобы выполнять свою часть Минских соглашений», — сказал Косачёв.

Сенатор отметил, что такое решение «вызывает глубочайшее сожаление» и делает ЕС «ответственным за невыполнение Минских соглашений Украиной».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель объявил о том, что санкции против России продлены Евросоюзом на полгода.

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