Зеленский рассчитывает на продление санкционного давления ЕС на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем ЕС Шарлем Мишелем заявил, что рассчитывает на продление санкционного давления Евросоюза на Россию.

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Рассчитываю, что лидеры государств — членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продлении санкционного давления на Россию до полного выполнения минских договорённостей и восстановления территориальной целостности Украины», — сказал Зеленский.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС, отметив, что их сильнее всего отравляют антироссийские санкции.

10 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не изменит свою позицию относительно санкций против России, пока ситуация на Украине не будет урегулирована.