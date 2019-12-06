В Брюсселе прошёл круглый стол с российскими представителями

В Брюсселе прошёл круглый стол с представителями из России, посвящённый обсуждению текущего состояния геополитики и перспектив внешнеполитического курса.

По итогам встречи российский представитель генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что на круглом столе в Европейском политическом центре обсуждалось будущее и стало понятно, что без участия России в формировании этого контура не обойтись.

«Сейчас Европа и Россия, по сути, стоят перед одинаковыми вызовами, и этот вызов называется «Соединённые Штаты Америки и их действия по отношению к России и Европе». Я имею в виду и санкции, и вмешательство во внутренние дела, всё то, что США называют отстаиванием своих национальных интересов», — рассказал Мухин.

Он также отметил, что США вмешиваются в дела Европы даже в большей степени, нежели в дела России, потому что Европа для них — это рынок. При этом, по его словам, это вмешательство носит иногда характер прямого политического давления.

«По понятным причинам выход из ДРСМД и возможное незаключение соглашения по СНВ-III даст Европе очень серьёзный импульс по дезорганизации её безопасности, и это весьма беспокоит европейских лидеров. Эммануэль Макрон высказал на саммите НАТО претензии к США и сказал о том, что необходимо восстанавливать и развивать отношения с Россией, потому что, как понятно, без России создать эффективную коллективную безопасность будет невозможно», — заключил он.

Круглый стол был организован при содействии финской неправительственной организации «Инициатива по урегулированию кризисных ситуаций» (CMI) и Европейского политического центра. В мероприятии также приняли участие ещё два представителя от России.

Ранее глава Еврокомиссии призвала ЕС заняться собственной обороной.