Боррель рассказал о позиции ЕС в отношении антироссийских санкций

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вновь заявил, что ЕС не изменит свою позицию в отношении санкций против России, пока не будет урегулирован кризис на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Отношения с Россией критически зависят от того, будет ли найдено решение конфликта, без этого не будет изменений в санкциях, введённых ЕС против России», — сказал он.

Вместе с этим он выразил надежду, что прошедший 9 декабря саммит станет «первым шагом к разрешению конфликта».

«ЕС подтверждает свою поддержку Франции и Германии в их работе в нормандском формате. Мы убеждены, что единственное устойчивое решение конфликта может произойти только в рамках диалога в этом формате», — заключил он.

Ранее Боррель заявил, что нет причин отказываться от санкций против России, «не получив ничего в ответ» от Москвы.