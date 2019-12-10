Боррель рассказал о позиции ЕС в отношении антироссийских санкций

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вновь заявил, что ЕС не изменит свою позицию в отношении санкций против России, пока не будет урегулирован кризис на Украине.
Боррель рассказал о позиции ЕС в отношении антироссийских санкций
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Отношения с Россией критически зависят от того, будет ли найдено решение конфликта, без этого не будет изменений в санкциях, введённых ЕС против России», — сказал он.

Вместе с этим он выразил надежду, что прошедший 9 декабря саммит станет «первым шагом к разрешению конфликта».

«ЕС подтверждает свою поддержку Франции и Германии в их работе в нормандском формате. Мы убеждены, что единственное устойчивое решение конфликта может произойти только в рамках диалога в этом формате», — заключил он.

Ранее Боррель заявил, что нет причин отказываться от санкций против России, «не получив ничего в ответ» от Москвы.

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