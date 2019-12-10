Боррель рассказал о позиции ЕС в отношении антироссийских санкций
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Отношения с Россией критически зависят от того, будет ли найдено решение конфликта, без этого не будет изменений в санкциях, введённых ЕС против России», — сказал он.
Вместе с этим он выразил надежду, что прошедший 9 декабря саммит станет «первым шагом к разрешению конфликта».
«ЕС подтверждает свою поддержку Франции и Германии в их работе в нормандском формате. Мы убеждены, что единственное устойчивое решение конфликта может произойти только в рамках диалога в этом формате», — заключил он.
Ранее Боррель заявил, что нет причин отказываться от санкций против России, «не получив ничего в ответ» от Москвы.