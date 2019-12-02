В Совфеде оценили позицию ЕС по антироссийским санкциям

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление нового верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что нет причин отказываться от санкций против России.
В Совфеде оценили позицию ЕС по антироссийским санкциям
  • РИА Новости

«Понять, что именно Боррель имеет в виду, очень сложно. Если ЕС останавливается на санкциях, значит, это санкционная война. Слова о том, что это не политика, — глупости. Это именно политика, причём политика давления. Раз в Евросоюзе придерживаются санкций, то как они собираются выстраивать упомянутый баланс интересов. Через силу? Сами же страны ЕС несут потери от санкционной политики», — заявил Морозов.

По словам сенатора, данное заявление — «не очень изощрённый вид дипломатии, когда в одно заявление пытаются впихнуть сразу всё».

Ранее Боррель заявил, что нет причин отказываться от санкций против России, «не получив ничего в ответ» от Москвы.

Боррель также обратил внимание, что ограничения сами по себе «не являются политикой», и заявил о необходимости искать баланс интересов в отношениях между ЕС и Россией.

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