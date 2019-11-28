Евросовет окончательно сформировал новый состав Европейской комиссии
- Reuters
Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.
«Европейский совет наконец официально назначил новый состав Еврокомиссии, которая начнёт работу 1 декабря. Поздравления и наилучшие пожелания Урсуле фон дер Ляйен и её команде по поддержанию единства и силы ЕС», — написал он в Twitter.
Ранее депутаты Европарламента утвердили новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.
Состав утверждён на пятилетний срок.