Евросовет окончательно сформировал новый состав Европейской комиссии

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Европейский совет окончательно сформировал новый состав Европейской комиссии, которая начнёт выполнять свои обязательства под руководством Урсулы фон дер Ляйен с 1 декабря.
Евросовет окончательно сформировал новый состав Европейской комиссии
  • Reuters

Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

«Европейский совет наконец официально назначил новый состав Еврокомиссии, которая начнёт работу 1 декабря. Поздравления и наилучшие пожелания Урсуле фон дер Ляйен и её команде по поддержанию единства и силы ЕС», — написал он в Twitter.

Ранее депутаты Европарламента утвердили новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Состав утверждён на пятилетний срок.

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