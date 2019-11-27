Утверждён новый состав Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен

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Депутаты Европарламента (ЕП) утвердили новый состав Еврокомиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен.
Утверждён новый состав Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ЕП, на голосовании в среду, 27 ноября, на пленарной сессии в Страсбурге за предложенных комиссаров выступил 461 депутат, против — 157, воздержались 89.

Отмечается, что состав утверждён на пятилетний срок, к исполнению обязанностей в полноценном режиме коллегия приступит с 1 декабря.

В июле Европарламент поддержал назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Отмечалось, что она станет первой женщиной — председателем ЕК.

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