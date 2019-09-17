«Работа на публику»: зачем в ЕС вводят пост ответственного за защиту «европейского образа жизни»

Европейский образ жизни нужно защищать от посягательств националистов внутри стран ЕС и «противников Европы» за рубежом. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен, избранная новой главой Еврокомиссии. Ранее она анонсировала появление в составе ЕК должности заместителя председателя, ответственного за вопросы миграции и защиту европейского образа жизни. Это предложение раскритиковал ряд евробюрократов, увидевших в названии должности правый уклон. По мнению экспертов, главный исполнительный орган Евросоюза действительно пытается реагировать на неприятие мигрантов из стран третьего мира значительной частью европейцев, но делает это неуклюже.

Урсула фон дер Ляйен, которая 1 ноября должна сменить Жан-Клода Юнкера во главе Европейской комиссии (ЕК), рассказала, зачем в новом составе основного бюрократического органа Евросоюза появится должность заместителя председателя, ответственного за защиту «европейского образа жизни». Свою точку зрения немецкий политик изложила в колонке для бельгийской газеты Le Soir.

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«Европейский образ жизни мы завоевали ценой серьёзных жертв. Важно, чтобы мы никогда не воспринимали его как нечто само собой разумеющееся. Он не данность, и он не гарантирован. Об этом говорит то, что против этого образа жизни день за днём выступают противники Европы, находящиеся как в пределах наших границ, так и вне их. Мы уже могли наблюдать, как в наши выборы вмешивались иностранные державы, а также как нас пытались дестабилизировать изнутри при помощи националистических лозунгов самого низкого пошиба различные популисты», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также призвала европейцев к борьбе с подобными попытками.

«Нам нельзя позволять таким силам извращать в свою пользу значение европейского образа жизни. Эти силы хотят, чтобы он приобрёл смысл, противоположный истинному. Они желают постепенно подточить наши основы и посеять среди нас раздор. Эти силы поддерживают такую политику, которая выявляет проблемы, но не решает их. Нам нужно этому противостоять», — написала избранная глава ЕК.

По мнению бывшего министра обороны Германии, европейский образ жизни должен быть основан на ценностях ЕС, таких как свобода, демократия, права человека и в особенности права меньшинств, толерантность и гендерное равенство. Как отмечает Урсула фон дер Ляйен, все эти принципы перечислены во второй статье Лиссабонского договора 2007 года.

Битва за ценности

Впервые о введении поста чиновника по защите европейского образа жизни Урсула фон дер Ляйен заявила 10 сентября. Тогда же она назвала главного претендента на эту должность — бывшего главу пресс-службы европейского ведомства, грека Маргаритиса Схинаса.

Впрочем, некоторые евродепутаты сочли наименование новой должности оскорбительной, поскольку в круг обязанностей заместителя председателя Еврокомиссии будут входить и вопросы миграции, а связывают миграцию и защиту европейского образа жизни якобы лишь ультраправые.

Председатель транспортного комитета Европарламента Карима Делли, представляющая «зелёных», заявила, что большая часть руководителей комитетов законодательного органа ЕС поддержала её предложение обратиться к фон дер Ляйен с требованием изменить название должности.

«Парламент не пропустит это надругательство над европейскими ценностями», — отметила в своём Twitter Делли.

Update : vote gagné en réunion des président·e·s de commission, une majorité a voté pour ma proposition de lettre à @vonderleyen . Le Parlement ne laissera pas passer cette insulte aux valeurs européennes 😡https://t.co/Xr8LabDPq1 — Karima Delli (@KarimaDelli) 11. September 2019

Своё мнение высказал и действующий председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Жан-Клод Юнкер

Reuters

© Francois Lenoir

В интервью Euronews, он подчеркнул, что нельзя противопоставлять «европейский образ жизни» и миграцию.

«Мне не нравится, что европейский образ жизни противопоставляется иммиграции. Принимать тех, кто прибывает издалека, — это и есть часть европейского образа жизни», — заявил Юнкер.

Йоханнес Ханн, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства, напротив, поддержал идею фон дер Ляйен. По его словам, ЕС должен продвигать «европейский образ жизни».

В свою очередь глава французской партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен 15 сентября назвала появление нового поста в Еврокомиссии достижением правоконсервативных политических сил.

Марин Ле Пен

Reuters

© Jean-Paul Pelissier

«Это подтверждает нашу идеологическую победу», — заявила Ле Пен.

Как отмечает Reuters, она добавила, что под давлением национальных правительств ЕС «был вынужден признать, что иммиграция ставит под вопрос будущее европейского образа жизни».

Разделённая Европа

Ранее социологи неоднократно проводили исследования относительно того, что они понимают под европейским образом жизни. Однако все они демонстрировали наличие глубоких различий между ценностями жителей ЕС. Так, в октябре 2018 года американский Pew Research Center, суммировав данные проведённых ранее опросов, выделил серьёзные отличия в жизненных позициях жителей Западной и Восточной Европы.

Reuters

© Philippe Wojazer

Выяснилось, например, что восточноевропейцы (за исключением чехов) в большинстве своём выступают против гей-браков и менее благосклонно относятся к идее заполучить мусульманина в качестве члена семьи.

Более часто, чем западноевропейцы, жители Центральной и Восточной Европы называли религию в качестве ключевого элемента своей идентичности, и заявляли, что культура их страны превосходит все остальные.

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В 2017 году было обнародовано исследование британского Королевского института международных отношений (Chatham House) и социологической службы Kantar. Оно в частности показало, что 53% опрошенных в 10 государствах ЕС, куда вошли Великобритания, а также центрально- и западноевропейские страны, были согласны с утверждением о несовместимости образа жизни мусульман и «европейского образа жизни».

Это же исследование показало значительные отличия в ценностях простых европейцев и европейских элит. Так, более половины представителей групп, которых социологи отнесли к элитам, заявляли о положительном воздействии евроинтеграции на их жизнь, приветствовали миграцию и в большинстве своём были несогласны с заявлением о несовместимости мусульманского и европейского образов жизни.

Напротив, лишь чуть более 30% рядовых граждан почувствовали на себе благотворное воздействие евроинтеграции. Более 50% обычных европейцев не были согласны с утверждением о положительном воздействии иммиграции на жизнь в их странах и выступали за прекращение притока мигрантов из исламских стран. Почти 45% средних европейцев поддерживали смертную казнь, тогда как среди представителей элиты почти не было сторонников такого способа наказания преступников.

Неуклюжий шаг

Как отметил в интервью RT доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули, скорее всего за предложением создать пост чиновника, ответственного за европейский образ жизни, стоит стремление европейских элит продемонстрировать реакцию на неприятие обществом массовой иммиграции из инокультурных регионов.

«Видимо Урсула фон дер Ляйен действительно хотела пойти навстречу требованиям значительной части европейского общества, которые шокированы массовым присутствием мигрантов, — заявил Тэвдой-Бурмули. — Получается, что это такой ответ на право-популистский запрос».

В то же время, как признаётся эксперт, само название новой должности звучит «неуклюже», так как сложно представить, как чиновник в еврокомиссии будет регулировать вопросы «образа жизни». В то же время это выглядит так, как будто «ЕС присваивает себе право трактовать определённым образом европейские ценности». Однако вряд ли с этим будут согласны все государства-члены Союза.

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«Предполагается, что есть европейские идеологические ценности, которые являются общими для большинства европейских стран: открытость, либеральность, веротерпимость, демократический образ жизни. Они находятся на культурном фундаменте в виде христианских традиций, — отмечает Тэвдой-Бурмули. — Но в каждой стране есть своя специфика. Например, Польша и Венгрия относятся к европейским ценностям весьма скептически».

В свою очередь, директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил в беседе с RT, что заявления фон дер Ляйен о необходимости защищать европейский образ жизни, напоминают истерику западных СМИ относительно якобы имеющего места «вмешательства» России в политическую жизнь западных стран.

«Они рассказывают про какую-то эфемерную русскую угрозу, про то, как российские медиа влияют на жизнь европейцев, поддерживая евроскептицизм, хотя на самом деле это не так. Евроскептицизм существует потому, что европейским устоям угрожает социально-культурная экспансия чужих людей, их критически много для европейского общества», — отметил Мартынов.

По его словам, новый пост в Еврокомиссии — «инструмент, может быть, и нужный, но цели его — явно ложные».

К тому же, считает эксперт, эффективность работы европейских органов крайне низка. Создав проблему с мигрантами, которая обернулась ростом евроскептицизма, Брюссель, по мнению Мартынова, вместо поиска решения «занимается работой на публику».

«Ещё в СССР, когда хотели описать, как работает бюрократическая машина, говорили: если хотите замотать проблему — создайте комиссию по её разрешению, — утверждает эксперт. — Этим занимаются сегодня евробюрократы. Они заявляют о создании надстроечных органов вместо того, чтобы кардинально решать проблемы».