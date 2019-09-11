«Enfant terrible европейской политики»: как партия «Лига» будет бороться за власть в Италии

Перешедшая в оппозицию итальянская правая партия «Лига» станет серьёзным политическим противником для нового правительства, заявил лидер движения Маттео Сальвини. Бывший глава МВД Италии готовится к напряжённой борьбе за власть, призывая сторонников выходить на акции протеста. Ключевые требования «Лиги» — роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Партия покинула правящую коалицию, а противникам Сальвини удалось объединиться в новый союз. По мнению экспертов, у Сальвини есть все шансы на реванш, поскольку политик эффективно использовал своё нахождение в правительстве и смог приумножить политический капитал.

Покинувшая правящую коалицию партия «Лига» станет серьёзным оппонентом новому итальянскому кабмину. Об этом заявил лидер партии и экс-глава МВД Маттео Сальвини, выступая на митинге перед дворцом Монте Читорио, где проходило заседание нижней палаты парламента. Сальвини пообещал, что «Лига» будет отстаивать свою позицию не только в законодательном собрании, но и среди простых сограждан. Помимо лидеров «Лиги» в оппозиционном митинге также приняли участие представители ещё одной правой политической организации — национал-консервативной партии «Братья Италии».

О готовности вступить в активную политическую борьбу за власть с новым правительством Италии Сальвини объявлял ещё в конце августа. Тогда политик анонсировал протестную акцию, которая должна 19 октября пройти в центре Рима. Лидер «Лиги» призывал всех своих сторонников выступить против союза Демократической партии и Движения пяти звёзд, получившего правящее большинство в парламенте.

Джузеппе Конте

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© Remo Casilli

Новое правительство было приведено к присяге 6 сентября, большинство мест в нём досталось Движению пяти звёзд и Демократической партии. Премьер-министром снова стал Джузеппе Конте, ушедший в отставку 20 августа на фоне правительственного кризиса. К новой правящей коалиции также примкнула левоцентристская партия «Свободные и равные», которая не входит в блок, но поддерживает его. Освобождённый Сальвини пост главы МВД достался беспартийной Лучане Ламорджезе.

В своей вступительной речи на посту главы нового кабмина Джузеппе Конте заявил, что Италия не только вступает в эпоху реформ, но и повернётся лицом к единой Европе, а также разработает новую миграционную политику.

Напомним, находясь на посту министра внутренних дел Маттео Сальвини проводил курс на жёсткое ограничение притока нелегальных мигрантов в Италию. С его подачи Рим отказался принимать даже гуманитарные суда некоммерческих организаций, подбирающие мигрантов в открытом море. Это стало причиной разногласий между Италией и Францией — Париж осудил такие действия.

Шаткий союз

Перешедшая в оппозицию «Лига» не согласна с решением о создании нового правительства без её участия и требует, чтобы в стране были проведены досрочные парламентские выборы. Именно на этом варианте настаивал ранее Сальвини, объявив в августе о выходе из союза с Движением пяти звёзд.

Напомним, коалиция евроскептиков из «Лиги» и «Пяти звёзд» была сформирована по итогам выборов 2018 года. Кресло премьер-министра тогда занял юрист Джузеппе Конте — компромиссная фигура. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини получил пост министра внутренних дел, а глава Движения пяти звёзд Луиджи ди Майо возглавил министерство экономического развития и труда. Однако коалиционный союз оказался хрупким — очень скоро между партнёрами наметились серьёзные противоречия. Например, «Лига» выступает за отмену прогрессивной шкалы налогообложения и переход к плоской ставке, но в Движении пяти звёзд отказались поддержать эту идею, говоря о том, что такая реформа может ударить по наиболее незащищённым слоям населения.

Акция протеста против строительства трассы Турин — Лион

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© Massimo Pinca

Летом 2019 года противоречия между партиями ещё больше углубились, а последней каплей стало голосование по проекту строительства транспортной магистрали Турин — Лион. «Лига» давно выступает за создание новой транспортной артерии, но в Движении пяти звёзд говорят об опасности проекта для экологии.

В начале августа Сальвини предупредил Конте об угрозе распада коалиции и призвал провести досрочные выборы в стране. Полномочиями для досрочного роспуска парламента и назначения перевыборов в Италии обладает президент (сейчас этот пост занимает Серджо Матарелла).

Как отмечают эксперты, досрочные выборы — не редкость для Италии, однако, на этот раз до этого дело пока не дошло. Движение пяти звёзд смогло договориться о новом коалиционном союзе, который был образован с проигравшей прошлые выборы Демократической партией.

Напомним, по итогам выборов 2018 года Демократическая партия получила около 20% голосов, уступив Движению пяти звёзд (почти 33%) и коалиции правоцентристов, набравшей в сумме 37%. «Лиге», входившей в этот предвыборный блок отдали свои голоса чуть более 17% избирателей.

Однако, заняв место в правительстве, «Лига» смогла заметно упрочить свои позиции на политической арене. Показателем роста популярности «Лиги» стали итоги выборов в Европарламент, состоявшихся весной 2019-го. Партия набрала тогда 34,3% голосов, став первой по популярности политической силой Италии. Второе место заняла Демпартия (22,7%), а Движение пяти звёзд получило поддержку только 17% итальянцев.

Популярность «Лиги» росла, к середине лета партию поддерживало уже почти 40% жителей страны, а персональный политический рейтинг Маттео Сальвини достиг 50%.

Время больших амбиций

По мнению экспертов, Сальвини смог приумножить свою популярность благодаря тем шагам, которые предпринимал, находясь на посту главы МВД.

«Сальвини занял жёсткую позицию по вопросу нелегальной миграции, ограничивая её всеми доступными способами, — напомнил в беседе с RT завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов. — На протяжении последних месяцев он буквально держал оборону от наплыва мигрантов, пытающихся прибыть в Италию по морю, не пропускал даже тех, кто пытался проникнуть в страну под гуманитарными предлогами. И эта политика получила поддержку населения».

Мигранты

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© Antonio Parrinello

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор исторических наук, италовед Валерий Любин. По его словам, Сальвини завоевал большую популярность в Италии благодаря той линии, которую он проводил в отношении Брюсселя, находясь на посту главы МВД Италии.

«Во многом из-за противоречий между ним и ЕС и распался предыдущий кабинет министров под началом Конте. Союзники «Лиги» по коалиции — и сам Конте, и Движение пяти звёзд, пошли навстречу многим требованиям Евросоюза, в частности, поддержав предложенную ЕС кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии. Уже после этого пути партнёров по коалиции резко разошлись», — напомнил собеседник RT.

По оценкам экспертов, именно высокие рейтинги подтолкнули Сальвини к выходу из коалиции — политик рассчитывал, что этот шаг спровоцирует досрочные выборы, на которых «Лига» получит большинство. Действительно, шансов на то, что Движение пяти звёзд сможет быстро найти замену «Лиге», чтобы избежать перевыборов, было немного. Однако левым евроскептикам всё же удалось заключить союз с Демпартией. Таким образом, демарш «Лиги» привёл к возвращению властных рычагов в руки проигравших прошлые выборы левоцентристов.

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По данным опросов, попытка Сальвини совершить политический марш-бросок, ставшая причиной переформатирования кабмина, разочаровала многих итальянцев. Согласно исследованию института Ipsos, рейтинг Сальвини снизился на фоне последних событий сразу на 15%, опустившись до 36%. При этом решение лидера «Лиги» по выходу из правящей коалиции одобрили 29% респондентов, а требование провести досрочные выборы поддержали 33% граждан.

Осудил решение Сальвини и Джузеппе Конте, который, выступая 20 августа в Сенате, обвинил лидера «Лиги» в начале политического кризиса и преследовании личных целей.

По мнению экспертов, снижение рейтинга Сальвини и «Лиги» связано с тем, что многие избиратели хотели, чтобы коалиция продолжала существовать в своём прежнем виде, а её распад вызвал некоторое разочарование в обществе.

«Кроме того, у Сальвини много личных политических амбиций, замаскировать которые невозможно, и это тоже оттолкнуло некоторых итальянцев», — считает Константин Воронов.

Впрочем, даже на фоне падения популярности, Сальвини опережает по этому показателю Луиджи ди Майо, который пользуется поддержкой только 25% респондентов.

Новые горизонты

Комментируя перспективы развития сложившейся ситуации, эксперты не исключают вероятности распада новой правящей коалиции, которая сформировалась не на основе общих взглядов, а лишь как ответный шаг на действия «Лиги». На деле же Движение пяти звёзд и Демократическая партия являются давними политическими противниками. По сути, Движение пяти звёзд в своё время возникло как реакция на меры, проводимые Демократической партией во время её нахождения у власти, отмечают эксперты. Хотя обе партии относятся к левому политическому спектру, Движение пяти звёзд всегда стояло на позициях евроскептицизма и требовало не следовать слепо директивам Евросоюза во внутренних вопросах.

Предвыборная агитация накануне выборов в Европарламент

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© Alessandro Garofalo

По мнению экспертов, оптимизм Маттео Сальвини и его готовность к внутриполитической борьбе имеют под собой все основания. Как отметил Константин Воронов, у «Лиги» и её лидера есть все шансы на то, чтобы взять политический реванш.

«Сейчас заканчивается сезон отпусков и начинается новый политический сезон, во время которого борьба обострится. Свою роль могут сыграть внешние факторы — прежде всего, продолжающаяся смена руководства Евросоюза», — отметил эксперт.

Аналитики также констатируют: тот факт, что «Лига» покинула коалицию с Движением пяти звёзд не закрывает для партии возможности для создания новых политических союзов.

«Итальянская политика настолько динамична, что возможным становится любой сценарий. Поэтому, в будущем не исключены самые различные комбинации и коалиции. Конечно, каждая политическая сила стремится к тому, чтобы сформировать большинство, и «Лига» в этом отношении не исключение, у неё есть определённые шансы на это», — считает Воронов.

Похожей точки зрения придерживается и Валерий Любин. По его словам, то, сможет ли Сальвини нарастить свой политический рейтинг до летних показателей, зависитот многих факторов, прежде всего от того, насколько успешным будет курс нового коалиционного правительства. Однако даже в случае проведения досрочных выборов и успеха на них «Лиге» всё равно придётся искать союзников, подчеркнул эксперт.

«Ими могут стать, например, партия Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия!» и партия «Братья Италии». Из них в случае удачи на выборах вполне может быть создан правый политический блок. Но пока говорить об этом рано, очевидно лишь, что новое правительство, а также весь европейский истеблишмент будут делать всё для того, чтобы избежать досрочных выборов в Италии. Для этих кругов Маттео Сальвини представляется как еnfant terrible европейской политики», — подытожил Любин.