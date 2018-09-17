«Заметный крен вправо»: смогут ли консерваторы создать Союз европейских наций вместо ЕС

Если евроскептики выиграют выборы в Европарламент, ЕС в его нынешнем виде будет упразднён. Об этом заявила лидер бывшего «Национального фронта» Марин Ле Пен. Вместо ЕС, который по её мнению сейчас представляет собой «диктатуру, уничтожающую народы», консервативный политик предлагает создать Союз европейских наций, где все страны будут равны. Похожие идеи давно звучат в разных странах Старого Света, где правым удалось заметно укрепить свои позиции. RT разбирался, насколько велика вероятность того, что программные обещания Ле Пен воплотятся в жизнь.

Лидер французских консерваторов Марин Ле Пен выступила с призывом расформировать Евросоюз в его современном виде и вернуть европейским государствам независимость в рамках нового объединения — Союза европейских наций (СЕН).

Это один из ключевых пунктов программы, с которой возглавляемая Ле Пен партия «Национальное объединение» (ранее носившая название «Национальный фронт») собирается идти на выборы 2019 года в Европарламент.

Выступая накануне перед однопартийцами, Марин Ле Пен заявила об «исчерпанности» ЕС, уже не представляющего Европу.

«Европейский союз — это идеологическая конструкция, это институт, управляемый анонимной властью, которая централизованным образом руководит неограниченным пространством, доходящим до Турции или Магриба», — завила Ле Пен.

По мнению политика, Евросоюз не имеет под собой исторической почвы, и его единственной перспективой является «растворение в мировой магме».

Ле Пен считает, что ЕС на организационном уровне представляет собой «диктатуру, которая использует насилие против народов, которые не подчиняются его законам, а также применяет шантаж против всех остальных». ЕС не только способствует «миграционному потопу», но и рушит национальные экономики стран-участниц, вводя соглашения о зонах свободной торговли и отвечая запросам финансовых элит, уверена лидер «Национального объединения».

Поэтому Евросоюз необходимо упразднить, и это не будет означать раскол среди европейских наций — консерваторы уже приготовили замену устаревшему формату сотрудничества. Такой альтернативой, по их мнению, станет равноправный союз, базирующийся на общности европейской цивилизации и культуры.

«Наша Европа — это живая Европа, она озирается на Афины и Рим, помнит о своих христианских корнях, о своём веке Просвещения и многовековой истории, из которой она черпает свои цивилизационные ценности. Наша Европа — это Европа разнообразия, множества языков и культур, бесконечно различных и богатых, которые оживляют наш континент», — напомнила Ле Пен.

Политическая тенденция

Политик и её сторонники считают, что представляют истинные европейские ценности, в числе которых — «свобода индивидов и народов», в отличие от «европеистов». Таким термином лидер Марин Ле Пен обозначила своих политических оппонентов.

«В связи с ростом популярности евроскептиков в ряде европейских стран уже можно говорить о подобной политической тенденции, — подчеркнул в беседе с RT доцент МГИМО (У) МИД России Кирилл Коктыш. — Почва для роста критических настроений в отношении Брюсселя есть, и в Европе сейчас наблюдается заметный крен вправо. Эта почва — некомпетентность властей по ряду вопросов. Насколько это будет фатально для Брюсселя — покажет время».

Однако говорить о том, что инициативы Ле Пен или других евроскептиков осуществятся в самое ближайшее время, было бы преждевременно, считает эксперт.

«Марин Ле Пен давно озвучивала эту идею, и это сугубо французская мысль, идущая ещё от Шарля де Голля. Голлисты действительно предпочли бы Европу наций Европе объединённой. Но дело в том, что, когда евроскептики побеждают на выборах, они часто смягчают свою риторику», — заявил в беседе с RT доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

Шарль де Голль, 1951 год

AFP

То, что после победы на выборах бывшая оппозиция обычно занимает более умеренную позицию, в беседе с RT отметил и руководителя отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Например, победившие на выборах в Австрии евроскептики уже не выдвигают каких-то инициатив против ЕС», — напомнил эксперт.

Реализовать свой план по переформатированию ЕС Марин Ле Пен и её сторонникам будет непросто ещё и потому, что в Евросоюзе нет механизма для упразднения, есть лишь возможность для каждой страны по отдельности покинуть союз, как это делает Великобритания, напомнил Тэвдой-Бурмули.

Однако сторонники Марин Ле Пен смотрят в будущее с оптимизмом: как заявила лидер «Национального объединения», за то время, которое осталось до выборов в Европарламент, европейские правые партии смогут объединить усилия, чтобы получить большинство. В этом случае они смогут реализовать переход от Евросоюза к Союзу европейских наций.

Критическая масса

Напомним, что выборы в Европарламент намечены на май 2019 года. Одним из основных итогов прошлой кампании, состоявшейся в 2014 году, эксперты называли рост политического влияния евроскептиков. Партии, критично настроенные по отношению к Евросоюзу, получили тогда первые места в Великобритании, Франции, Дании, нарастили своё представительство в Австрии и Германии, а также в Швеции и Греции.

Сегодня евроскептики рассчитывают увеличить своё представительство в органах власти Евросоюза. Как заявила Марин Ле Пен, основными союзниками за пределами Франции «Национальное объединение» считает итальянскую партию «Лига», возглавляемую Маттео Сальвини, и Австрийскую партию свободы под руководством Хайнц-Кристиана Штрахе. У партий уже есть опыт сотрудничества — в 2015 году они участвовали, наряду с бельгийской партией «Фламандский интерес», польским Конгрессом новых правых и голландской Партией свободы, в правой фракции ЕП под названием «Европа наций и свобод».

Как отметила Марин Ле Пен, выступая 16 сентября перед однопартийцами, за последнее время и в Старом Свете, и за его пределами наблюдается «большой политический поворот». Он выражается в защите национальных интересов, восстановлении национальных границ и возрождении суверенитетов.

«В Венгрии, Польше, Италии, Австрии наши идеи уже у власти», — отметила Ле Пен.

Также, по мнению лидера французских консерваторов, характерным примером является победа Дональда Трампа на выборах 2016 года в США.

Европейский парламент

Reuters

© Vincent Kessler

Действительно, евроскептики, находившиеся прежде на последних ролях, выдвинулись в ходе недавних избирательных циклов в странах ЕС на передний план. Яркий пример — Италия, где в марте этого года победу на выборах одержал блок правоцентристов, всегда критиковавших те порядки, которые сложились в Евросоюзе, и требовавших реформ.

И это далеко не единственный пример: евроскептики пришли к власти и в Австрии — именно правящую Австрийскую партию свободы Марин Ле Пен назвала в числе своих ближайших европейских союзников.

По итогам недавних выборов в шведский парламент правые евроскептики оказались в шаге от победы. Правоцентристские партии получили 143 места в парламенте из 349, в то время как у правящей коалиции левых и зелёных оказалось 144 мандата.

В Германии также наблюдается заметный рост популярности правых евроскептиков — основанная в 2013 году партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обновляет высокие отметки своих рейтингов.

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В прошлом году АдГ впервые смогла преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и получила 94 места в бундестаге. Сейчас партия, которую прежде почти никто не воспринимал всерьёз, готова по-настоящему потеснить правящие партии ФРГ.

«Альтернатива для Германии» придерживается схожих с «Национальным объединением» взглядов.

«Мы выступаем против превращения ЕС в централистское федеративное государство. Вместо этого мы стремимся вернуться к ЕС как к экономическому сообществу и общности интересов суверенных государств (в исконном смысле этих слов), связанных между собой свободными обязательствами», — говорится в программе партии.

Как отмечают в АдГ, после того как Маастрихтский договор и последующие поправки к нему были введены в действие, европейская бюрократия продолжает попытки превратить Европу в единое государство, стерев национальные границы. Эти усилия предпринимаются вопреки воле европейских народов, уверены в партии.

«Пас Парижу»

У евроскептиков есть мощная оппозиция: наиболее ярким противником подобных идей сегодня является президент Франции Эммануэль Макрон, который, едва переехав в Елисейский дворец, заговорил о необходимости реформировать ЕС. Однако предлагаемые Макроном меры направлены именно на ещё большую централизацию Евросоюза. В частности, французский президент настаивает на создании единого европейского бюджета, участниками которого должны стать даже те страны, которые не входят в еврозону. Кроме того, страны ЕС должны, по замыслу французского лидера, ввести общую ответственность за банковские вклады и сформировать единую армию уже к 2020 году.

Лагерь мигрантов в Париже.

Reuters

© Charles Platiau

«Эммануэль Макрон действительно является сегодня двигателем интеграционных процессов в ЕС, потому что у Ангелы Меркель связаны руки внутриполитическими обстоятельствами. Макрон — свежее лицо, которое хочет поднять престиж Франции и рассчитывает воспользоваться уходом Великобритании и тем, что Меркель «дала пас Парижу», — считает Тэвдой-Бурмули.

Интеграционные идеи французского лидера находят существенную поддержку в Брюсселе.

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«В своей недавней речь Жан-Клод Юнкер предложил, например, усилить общеевропейские полномочия в сфере внешней политики и безопасности, отнять часть полномочий у стран. До сих пор такие вопросы решались только с помощью консенсуса, а Юнкер предлагает принимать решения квалифицированным большинством», — напомнил Тэвдой-Бурмули.

Большой запрос на идеи евроскептиков, существующий в европейских странах, эксперт объяснил усталостью населения от старого истеблишмента и большим количеством нерешённых проблем. По мнению Тэвдой-Бурмули, политическая фигура Макрона также является ответом на этот запрос, но со стороны центристского большинства. В то же время Марин Ле Пен позиционирует себя как человек, который может разрубить все узлы разом.

Иной точки зрения придерживается Владимир Швейцер. По словам эксперта, кризис Евросоюза очевиден, накопилось большое количество нерешённых проблем, и это понимают все.

«Вопрос в том, как разрешить эти вопросы, хотя о разрушении Евросоюза сейчас речи не идёт. Однако суверенные права отдельных стран будут усилены, а механизм принятия общих решений будет изменён. Скорее всего, многое станет ясно по итогам предстоящих выборов в Европарламент, они станут в своём роде переломным моментом, который покажет, в каком направлении будет двигаться Евросоюз», — подвёл итог Швейцер.

По мнению Коктыша, ЕС, скорее всего, пойдёт по одному из двух путей: либо сохранится, но в аморфном состоянии, либо превратится, образно говоря, в Германскую империю.

«Последнее невыгодно многим игрокам, включая США, а первый вариант не очень выгоден самой Европе», — заключил эксперт.