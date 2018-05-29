«Популистам легко до тех пор, пока они не выигрывают на выборах»: Ренци о приходе евроскептиков к власти и будущем ЕС

В Италии идёт формирование нового правительства. Его состав теперь зависит от коалиции партий «Движение пяти звёзд» и «Лига Севера». Они стали первыми евроскептиками, которые пришли к власти в стране, сместив европоцентричную Демократическую партию. Между тем их успех скептически оценил бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. В программе SophiCo он отметил, что им ещё придётся доказать избирателям готовность отстаивать общественные интересы. Поделился экс-глава итальянского правительства и своими взглядами на будущее Европы. По его мнению, нынешние настроения среди итальянцев не способствуют усилению позиций Брюсселя и связаны с размыванием европейской идентичности.

В Италии в скором времени появится новое правительство, которое будет сформировано противниками Евросоюза. За состав нового кабинета министров отвечает коалиция из «Движения пяти звёзд» и «Лиги Севера», которая была сформирована по итогам очередных парламентских выборов. Новые политические силы сместили правившую до нынешнего времени Демократическую партию, которая отстаивала ценности Евросоюза. Причём к власти евроскептикам удалось прийти на обещаниях «сломать истеблишмент» и разобраться с мигрантами.

Между тем громкие заявления новых политиков скептически оценил бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. По его словам, подобные лозунги хороши лишь для скандирования, но не для реального управления страной.

«У коалиции есть программа — для Италии и для Европы. Но вот вопрос: кто способен выполнить данные электорату предвыборные обещания? На плечах тех, кто пришёл к власти, победив на выборах, лежит большая ответственность. Поясню: популистам легко до тех пор, пока они не выигрывают на выборах», — заявил он в программе SophiCo.

Ренци отметил, что очень просто решать проблемы на словах, тогда как в настоящем справляться с ними предстоит другим людям. В связи с этим он назвал опасными призывы евроскептиков полностью сменить курс страны в первую очередь для них самих.

«Если сегодня популисты одержали победу на выборах именно на волне недовольства граждан истеблишментом и сами стали истеблишментом, существует риск, что со временем они начнут вызывать у граждан ровно те же негативные эмоции», — сказал Ренци.

При этом он отметил, что недовольство политической элитой в целом стало в последнее время европейским трендом. А продвигается оно активно через социальные сети, что, по мнению экс-премьера, неконструктивно.

«Мне известно, что в последние годы многие политики используют соцсети не ради борьбы за преобразования в стране, но чтобы повлиять на настроения граждан. Они делают особый упор на критике и осуждении политической элиты, разжигая к ней ненависть. Это явление вполне естественное, но, на мой взгляд, опасное», — добавил Ренци.

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Вместо этого, считает он, крепкий политик должен быть готов к непопулярным решениям. В его опыте таковым стало проведение референдума по конституционной реформе для изменения системы государственного управления.

«Я проиграл очень важное сражение… С политикой у нас невероятно сложно. Я пытался что-то изменить, но проиграл, и это стоило мне должности… Стремление провести конституционную реформу было правильным, но граждане сказали «нет», — заявил Маттео Ренци.

Причины же нынешнего успеха евроскептиков он видит в размывании европейской идентичности.

«Во что превратилась Европа в последнее время? Главенствует лишь технический подход и взгляд с технической стороны. Европа должна быть устремлена в будущее. Необходимо задумываться и иметь представление об общем будущем», — подчеркнул экс-премьер.

В связи с этим, уверен он, в ЕС должны проводиться обмены студентами и преподавателями, чтобы будущее поколение знало об общих ценностях и гордилось ими.

Полное интервью с Маттео Ренци смотрите на сайте RTД.