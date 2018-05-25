«Попытки пересмотра санкций возможны»: изменит ли правительство евроскептиков политику Италии

Малоизвестный юрист из Флоренции Джузеппе Конте получил мандат на формирование правительства Италии. Он стал компромиссной фигурой, утверждённой двумя партиями евроскептиков — «Лига» (бывшая «Лига Севера») и «Движение пяти звёзд». Приход этой коалиции к власти вызывает серьёзную обеспокоенность в ЕС. Ранее представители партий предлагали отказаться от единой европейской валюты, ужесточить миграционную политику и снять санкции с России. Удастся ли Конте сформировать правительство, которое сможет изменить политический курс страны — в материале RT.

Революция здравого смысла

Впервые с момента оглашения результатов парламентских выборов, состоявшихся 4 марта 2018 года, Италия получила шанс на появление нового правительства. 24 мая президент страны Серджо Маттарелла поручил сформировать кабинет министров Джузеппе Конте — доценту Флорентийского университета. Он не является членом какой-либо партии, но близок к Движению пять звёзд.

Кандидатура нового премьер-министра была согласована ранее на переговорах Движения пяти звёзд, получившего на выборах 33% голосов, и правоконсервативной «Лиги», которую поддержали 17% избирателей. Таким образом, впервые в истории правительство одной из стран — основательниц ЕС и третьей по объёму экономики союза будет сформировано блоком партий евроскептиков.

«Коалиция Движения пяти звёзд и «Лиги» — прорыв, революция, — заявила в интервью RT эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова. — Это уникальное для современной Европы объединение левой экономической повестки с правым консерватизмом».

По мнению эксперта, аналогом сформированной в Италии коалиции было бы объединение французского «Национального фронта» с коммунистами Жан-Люка Меланшона или «Альтернативы для Германии» с партией Die Linke в ФРГ.

«В Италии просто победил здравый смысл, политика слепого подчинения диктату ЕС надоела населению. Правящая коалиция в Италии объединила патриотов, и не важно, из какого они политического регистра — левого или правого», — утверждает эксперт.

Изначально политологи рассматривали союз евроскептиков как наименее вероятный исход. Дело в том, что во время предвыборной кампании и предыдущих попыток сформировать правительство оба движения нелестно отзывались друг о друге. Кроме того, «Лига» шла в одном блоке с партией Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия», движением «Братья Италии» и союзом небольших христианско-демократических партий «Мы с Италией». Правоконсерваторы, в сумме получившие 37%, намеревались сами сформировать правительство во главе с лидером «Лиги» Маттео Сальвини, но столкнулись с отсутствием поддержки со стороны других политических сил.

Когда после долгих переговоров Сальвини и Ди Майо всё-таки пришли к согласию, произошёл распад правоконсервативной коалиции. Как заявил 24 мая Сильвио Берлускони, «Вперёд, Италия» не будет голосовать за новое правительство и уйдёт в оппозицию.

Маттео Сальвини в Москве

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Фактор Берлускони

«Берлускони действует как прагматик», — объяснил RT сотрудник Российско-итальянского центра РАНХиГС Марк Бернардини. Ветеран итальянской политики ранее не выступал против правительства «Лиги» и Движения пяти звёзд, однако всё изменилось 12 мая 2018 года. Тогда суд в Милане реабилитировал бывшего премьер-министра и снял с него запрет занимать государственные должности и участвовать в выборах. Теперь он снова может претендовать на власть.

«Берлускони рассчитывает на досрочные выборы, на которых может попытаться улучшить свои результаты», — считает Бернардини.

Такой вариант вполне вероятен. Дело в том, что одобрение кандидатуры премьер-министра президентом — это только первый этап формирования правительства.

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Сейчас идёт процесс согласования министров. Но даже если приемлемый для «Лиги» и Движения пяти звёзд состав правительства будет согласован президентом республики, за новый кабинет министров должен проголосовать парламент. Суммарно члены коалиции набирают около 50%, но не факт, что все их депутаты будут голосовать так, как укажет руководство.

«Для Италии типично такое явление, как депутаты-перебежчики, но могут быть как перебежчики от других партий, которые поддержат правительство, так и наоборот», — предупреждает Бернардини.

«Если не удастся что-то организовать в течение июля, то в сентябре-октябре будут новые выборы», — отмечает эксперт.

Однако Дарья Платонова полагает, что у Маттео Сальвини есть шанс договориться с Берлускони, тем самым обеспечив поддержку новому правительству большей части блока правоцентристов.

«Берлускони — прагматик, реалист, ставить палки в колёса молодому патриоту Сальвини он не станет. Отношения у них сохраняются довольно неплохие», — отмечает политолог.

Сильвио Берлускони

© TIZIANA FABI / AFP

Кандидаты в министры

По мнению издания Politico, важным индикатором отношений в рядах правоцентристов станет назначение на пост министра юстиции. Ранее Движение пяти звёзд неоднократно критиковало Берлускони и его окружение, обвиняя их в коррупции.

Если эту должность займёт человек Ди Майо — Альфонсо Бонафеде, то Берлускони воспримет это как угрозу. И наоборот, если ведомство возглавит член «Лиги», то депутатам Берлускони дадут зелёный свет на поддержку коалиции.

Пост министра финансов в новом правительстве может занять Паоло Савона, в 1993—1994 годах возглавлявший Министерство промышленности, торговли и ремёсел Италии. Он известен как сторонник выхода страны из зоны евро и возвращения к лире. На пост министра внутренних дел претендует Маттео Сальвини, который получит возможность выполнить обещания своей партии по ужесточению миграционной политики. Луиджи Ди Майо может стать министром труда и экономического развития. Пост министра инфраструктуры также может достаться представителю Движения пяти звёзд.

Наиболее обсуждаемой кандидатурой на должность министра иностранных дел в правительстве Конте является бывший дипломат Джампьеро Массоло, работавший в Брюсселе, Вашингтоне и Москве. Известно, что Массоло прекрасно владеет русским языком. В 2012—2016 годах он руководил Департаментом информации и безопасности. В 1990-х Массоло возглавлял личный секретариат Берлускони.

Проблема для ЕС

Одни из важнейших условий коалиционного договора «Лиги» и Движения пяти звёзд — уменьшение зависимости от ЕС и решение проблемы огромного национального долга.

Отмечается, что итальянцы могут вернуться к национальной валюте, если ЕС не спишет часть долга страны в 250 млрд евро. Помимо этого планируется снизить налоги и повысить расходы бюджета, введя универсальный базовый доход для всех граждан страны. За первое выступала «Лига», за второе — Движение пяти звёзд.

Экономический курс нового итальянского правительства уже вызвал серьёзное беспокойство европейских соседей. Так, французский министр финансов Бруно Ле Мэр заявил, что обязательства Италии перед ЕС важнее результатов выборов. «Италия играет с огнём и угрожает зоне евро», — прокомментировал агентству DPA курс нового итальянского правительства представитель партии ХДС Экхард Рехберг.

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«Даже если они отказались от планов по выходу из еврозоны, их предложения в социальной сфере и относительно минимальной гарантированной зарплаты пробьют брешь в правилах еврозоны», — приводит The New York Times слова посла США при ЕС Энтони Гарднера.

«Очевидно, что в ближайшее время произойдёт охлаждение отношений с Евросоюзом, а также со странами, слепо следующими в фарватере ЕС, — Францией и Германией», — считает Дарья Платонова.

По словам эксперта, на почве евроскептицизма возможно сближение Италии с Вышеградской группой (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия). Вполне вероятно и более тесное сотрудничество Рима с Веной, где правительство сформировано блоком правых евроскептиков из Австрийской партии свободы и консерваторов Австрийской народной партии.

Отношение к России

Как и в случае с Австрией, в коалиционном договоре «Лиги» и Движения пяти звёзд указана необходимость снятия санкций с России. Также отмечается, что Москва является не угрозой, а экономическим и политическим партнёром Италии. С другой стороны, подчёркивается особое место Вашингтона как союзника Рима.

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Впрочем, Бернардино считает, что итальянцы всё же не решатся снять санкции в одностороннем порядке.

«Представим себе такую ситуацию, когда какой-либо итальянский премьер заявляет, что применять санкции не будет. Никто из основателей ЕС, из Евросоюза не выгнал бы, но дальше был бы эффект лавины: другие страны решили бы, что раз Италия на это может пойти, то почему они не могут?» — подчёркивает значение Рима в сохранении антироссийских санкций Марко Бернардино.

«Увы, такого премьера нет, не было и не будет, — сетует эксперт. — Для этого надо обладать большой прозорливостью и храбростью, которой итальянцы никогда не славились».

Ряд экспертов отмечает, что ещё в начале года консультации о формировании коалиции между «Лигой» и Движением пяти звёзд вёл бывший стратег Белого дома Стивен Бэннон. В интервью итальянским СМИ сразу после заключения коалиционного соглашения он подчеркнул, что надеется на улучшение связей между Вашингтоном и Римом, и заявил, что обе столицы должны придерживаться одной позиции в отношении антироссийских санкций.

Однако, по мнению Дарьи Платоновой, влияние Бэннона как неформального посланника США на европейских популистов сильно переоценено. «Он давно отдалён от Трампа, вытеснен неоконсерваторами», — подчеркнула эксперт.

«В отношениях с Россией новое правительство также изменит позицию — попытки пересмотра санкций против РФ со стороны Италии возможны, — считает Дарья Платонова. — Такие законопроекты не раз поднимала «Лига» в ряде региональных парламентов».