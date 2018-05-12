Миланский суд реабилитировал Берлускони

Надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Как отмечается, постановление суда отменяет предыдущие решения судебных органов, согласно которым политик в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и участвовать в выборах.



Приговор Берлускони был вынесен в 2013 году. Тогда его приговорили к четырём годам лишения свободы, однако три из них отменили по закону о помиловании, а ещё один заменили на социальные работы. При этом запрет для экс-премьера занимать государственные должности оставался в силе до сих пор.

4 марта в Италии прошли парламентские выборы, которые не выявили явного победителя. В настоящее время идут переговоры о формировании нового национального правительства между общественно-политическим Движением пяти звёзд и партией «Лига».