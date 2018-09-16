Опрос: «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией на востоке ФРГ

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По данным опроса, проведённого социологической службой Kantar Emnid и опубликованного изданием Bild am Sonntag, политическая партия «Альтернатива для Германии» стала самой популярной на востоке ФРГ.
Опрос: «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией на востоке ФРГ
  • globallookpress.com
  • © Chris Emil Janssen

Отмечается, что партия получила поддержку 25% опрошенных.

Вторую строчку рейтинга занял альянс ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В его пользу высказались 24% респондентов.

Третью — Левые с 18%.

14% участников опроса поддержали «Социал-демократическую партию Германии», 7% — «Свободную демократическую партию», 6% — партию «Зелёные».

В свою очередь, 31% жителей западных регионов страны одобряют деятельность ХДС/ХСС, работу социал-демократов — 19%. 14% проголосовали бы за «Зелёных», за «Альтернативу для Германии» — 13%.

Также 10% респондентов поддержали бы «Свободную демократическую партию», Левых — 8%.

В исследовании приняли участие 1978 человек.

Ранее сообщалось, что АдГ вышла на второе место по популярности среди парламентских фракций: как показал соцопрос, за неё готовы проголосовать 17% жителей ФРГ.

На прошлых выборах в бундестаг партия заняла третье место. АдГ выступает против массовой миграции, а также активно критикует создание зоны евро и попытки стереть национальные границы в рамках ЕС. 

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