«Очень трудно удерживать гегемонию»: какие проблемы обсудят европейские лидеры на саммите ЕС

В Брюсселе 28—29 июня состоится саммит лидеров ЕС. На повестке дня — реформа миграционной системы, брексит, будущее еврозоны и продление антироссийских санкций. По многим из этих вопросов между участниками встречи существуют серьёзные разногласия. Кроме того, раскол вносит разность заявленных подходов к отношениям с Москвой и Вашингтоном. Эксперты сомневаются, что на этот раз европейским лидерам удастся найти общий язык. Чего ожидать от саммита Евросоюза, выяснял RT.

28—29 июля в Брюсселе состоится традиционный саммит глав государств ЕС. Собрание лидеров проходит в формате Европейского Совета — высшего политического органа Евросоюза. Согласно праву ЕС, такие встречи должны проходить не менее двух раз каждые полгода. Принятые на них решения становятся директивами как для национальных государств, входящих в Союз, так и для органов самого ЕС, но по большинству вопросов нужно согласие всех стран-членов. Судя по количеству проблемных вопросов, вынесенных на повестку дня, летний саммит обещает быть довольно загруженным.

Миграционный вопрос

Тема номер один — миграция. Лидеры европейских государств даже провели в преддверии саммита неформальную встречу по этому вопросу в Брюсселе 24 июня. Правда, на неё не явились главы стран Вышеградской группы: Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. По итогам канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рассчитает на заключение прямых договорённостей по миграции с отдельными странами-членами, что, по мнению Reuters, говорит о провале саммита. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миграционный кризис «перерос в политическую стадию».

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Ранее пришедшие к власти на волне антимигрантских настроений правительства Австрии и Италии заявили о создании блока, выступающего за ужесточение правил в отношении прибывающих в ЕС чужаков. К ним присоединился главный партнёр Ангелы Меркель в блоке ХДС/ХСС, лидер баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер.

Согласно официальной информации, распространённой Европейским Советом, главным вопросом миграционной повестки дня должно стать реформирование Общеевропейской системы предоставления убежища. Сейчас ответственность за предоставление убежища мигранту несут страны, где либо сам приезжий обратился с такой просьбой, либо где его внесли в базы данных. Потому беженцы, прибывающие по морю в Грецию, Испанию и Италию стали исключительно головной болью этих государств. Но против механизма квот, позволяющих перераспределить часть беженцев по другим странам Союза, резко выступают государства Восточной Европы, прежде всего Польша и Венгрия.

В преддверии заседания Европейского Совета лидеры ЕС выступили с разными инициативами по этому вопросу. Так, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте по итогам саммита 24 июня предложил создать центры по приему беженцев во всех странах ЕС и перейти к принципу «тот, кто высаживается в Италии, высаживается в Европе». Премьер Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, 25 июня выступил за то, чтобы вместо приёма мигрантов, оказывать помощь странам, откуда они направляются в Европу. Эммануэль Макрон выступил за сотрудничество в нормализации миграционных потоков со странами, откуда в ЕС прибывают мигранты, наподобие соглашения, заключённого ранее с Турцией. Сейчас речь идёт о создании миграционных центров ЕС в Алжире, Нигерии, Египте, Ливии, Марокко, Нигере, Тунисе и Албании.

Лодка с африканскими мигрантами у берегов Испании

Reuters

© Jon Nazca

Ещё один вопрос, который обязательно будет обсуждаться, — укрепление европейского пограничного агентства Frontex.

«Укрепление Frontex, повышение их полномочий поднимает вопрос о финансировании этой организации и о том, кто и сколько будет отправлять туда полицейских, — отметила в интервью RT старший научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Екатерина Тимошенкова. — Но более спорная проблема — это механизм распределения беженцев».

Проблема суверенитета

На заседании Европейского Совета лидеры стран ЕС должны одобрить также очередное продление санкций в отношении России, введённых по политическим соображениям, из-за вхождения Крыма в состав России в 2014 году.

Если раньше среди лидеров стран Европы практически не возникало разногласий по этому вопросу, то теперь против автоматического продления ограничительных мер выступил итальянский премьер Джузеппе Конте.

«Мы считаем, что продление санкций не должно быть автоматическим. Необходимо проявлять осторожность … санкции являются средством, а не целью», — отметил глава итальянского кабмина, выступая в парламенте 27 июля.

Джузеппе Конте

AFP

© Eric Vidal

Ранее Конте заявлял, что Италия может наложить вето на продление антироссийских санкций ЕС.

«Проблема антироссийских санкций тесно связана с ответом на вопрос об идентичности современной Европы, — отметил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. — Если Европа суверенна, если она сама решает своё будущее, то и политические, и экономические интересы сотрудничества с Россией должны возобладать. Посмотрим, как поведут себя итальянцы».

Кроме того, улучшение отношений с Россией — важный пункт во внешней политике Австрии, которой после саммита ЕС перейдёт председательство в Евросоюзе.

Как заявил в интервью RT руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, антироссийская стратегия ничего не дала странам Европы.

«В 2013 году всё казалось очень просто: вместе с американцами взламываем Украину, потом Белоруссию, используем либеральную оппозицию в России, взламываем российский рынок, получаем доступ к ресурсам, но так не получилось, и уже не получится. В результате возникла необходимость договариваться с Москвой. В условиях начавшегося конфликта с США, доставшегося по наследству конфликта с Россией и подъёма Китая, использующего любые противоречия в Евразии, ЕС оказался в слабом положении», — подчёркивает Колташов.

Суверенная позиция России, однако, создаёт трудности для евробюрократии, привыкшей, что это она определяет правила игры для других, а не наоборот.

«Это вызов ЕС, к которому он не готов, и одновременно кризис его прежней политики», — утверждает политолог.

Вход и выход

Одна из ключевых внешнеполитических тем на повестке саммита ЕС — приём в Союз новых государств. 25 июня главный дипломат ЕС Федерика Могерини сообщила, что на июньском саммите ЕС будет объявлено о начале переговоров о вступлении в Евросоюз Албании и Македонии.

Однако четырьмя днями ранее парламент Нидерландов обязал премьер-министра Марка Рютте наложить вето на запуск переговоров с Тираной, утверждая, что одна из самых бедных стран Европы не отвечает критериям членства в ЕС. Что касается Македонии, то до сих пор не решён вопрос об официальном наименовании страны, из-за которого ранее все переговоры о членстве Скопье в НАТО и ЕС блокировали Афины. Ранее македонское и греческое правительства договорились о компромиссном переименовании балканской страны в «Северную Македонию», однако это соглашение не утвердил президент Македонии Георге Иванов.

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Пока балканские страны пытаются вступить в ЕС, Великобритания никак не может договориться об условиях выхода. Окончательно расстаться с Евросоюзом Лондон должен уже в марте 2019 года, однако условия «развода» пока не ясны. Главная проблема здесь — будущее границы между Северной Ирландией, которая вместе с Великобританией выйдет из ЕС, и Республикой Ирландия, которая останется частью Союза. Теоретически выход Великобритании из ЕС может повлечь ужесточение пограничного и таможенного контроля, что усилит сепаратистские тенденции в Ольстере.

Однако в одной созданной недавно Евросоюзом структуре британцы будут участвовать. Это «Европейская инициатива реагирования», продвигавшаяся ранее Эммануэлем Макроном. 25 июня на встрече в Люксембурге министры обороны Франции, Германии, Бельгии, Великобритании, Дании, Нидерландов, Эстонии, Испании и Португалии поддержали предусмотренное в ней создание Сил быстрого реагирования ЕС. Присутствовавший на встрече генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал эту инициативу.

Этот и другие новые механизмы в области общей обороны, такие как Европейский Оборонный Фонд и Постоянное структурированное сотрудничество в сфере безопасности и обороны (PESCO), лидеры стран ЕС также планируют обсудить на саммите в Брюсселе.

Ещё больше разногласий

Как заявила 26 июня Ангела Меркель после встречи с испанским премьером Педро Санчесом, особое внимание на саммите 28—29 июня будет уделено развитию экономического и валютного союзов в рамках ЕС. По словам канцлера ФРГ, имеет смысл обсудить предложения, ранее уже сделанные лидерами Германии и Франции.

На запланированном на 29 июня саммите стран еврозоны, куда в этот раз пригласят все страны-члены, кроме Великобритании, планируется обсудить функционирование банковского союза в рамках ЕС и Европейского механизма стабильности — фонда финансовой стабилизации стран еврозоны.

19 июня во время встречи канцлера Германии с президентом Франции Эммануэлем Макроном в пригороде Берлина Мезенберг была принята «Общая мезебергская декларация». В ней лидеры двух крупнейших государств ЕС заявили, что выступают за реформирование Европейского механизма стабильности.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

Reuters

© Bundesregierung / Jesco Denzel

В частности, может быть создан отдельный бюджет стран зоны евро, который может стать как резервным фондом на случай кризиса, так и инструментом финансирования общих проектов. Эксперты, однако, отмечают, что последнее предложение было внесено Макроном, и Меркель пошла на него с неохотой. А на саммите ЕС и небольшие страны способны потопить инициативу французского лидера.

«Если Макрон выступает за создание союза солидарности, перераспределения финансов, то канцлер Австрии Себастьян Курц поддерживает более консервативную повестку дня, более правую, более жёсткую, как по отношению к мигрантам, так и предложению Макрона. Он за экономию, а не создание солидарного союза», — отметила Тимошенкова.

Ещё один вопрос экономической повестки дня, тесно связанный глобальной геополитической конъюнктурой, — обсуждение недружественных тарифных ограничений, введённых недавно США против европейских товаров. Однако и здесь Евросоюз рискует не выступить единым фронтом.

«Главная проблема ЕС — что делать с Соединёнными Штатами, сотрудничество Вашингтона и Брюсселя зашло в полный тупик, и стратегических выгод от него более не существует. Обострение торговых противоречий выявляет жёсткость Вашингтона, а с другой стороны, выявляет проамерикански настроенные страны в ЕС, такие, например как Польша, — отмечает Колташов. — Появление таких стран — это проблема, непонятно, как действовать дальше, Германии очень трудно удерживать гегемонию в конфронтации с Вашингтоном».