Президент Македонии отказался подписывать соглашение о переименовании страны

Президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписывать соглашение об изменении названия страны, сообщает Kathimerini.

Иванов объяснил своё решение тем, что документ, по его мнению, не соответствует статьям Конституции Македонии, а также резолюциям Совбеза ООН.

«Я не принимаю идеи или предложения, которые могут поставить под угрозу национальную идентичность македонцев, особенности македонской нации и македонского языка», — заявил политик.

17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.