Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии

Министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

Как передаёт Греческое общественное телевидение ERT, церемония подписания соглашения прошла в посёлке Псарадес в районе озёр Преспа на границе двух стран. Сообщается, что на ней присутствовали премьер-министры стран Алексис Ципрас и Зоран Заев, а также высокопоставленные европейские чиновники, включая главу дипломатии Евросоюза Федерику Могерини. Ранее Заев анонсировал переименование страны в Республику Северная Македония. Госдепартамент США приветствовал соглашение между Грецией и Македонией.