Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии

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Министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.
Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии

    Как передаёт Греческое общественное телевидение ERT, церемония подписания соглашения прошла в посёлке Псарадес в районе озёр Преспа на границе двух стран.

    Сообщается, что на ней присутствовали премьер-министры стран Алексис Ципрас и Зоран Заев, а также высокопоставленные европейские чиновники, включая главу дипломатии Евросоюза Федерику Могерини.

    Ранее Заев анонсировал переименование страны в Республику Северная Македония.

    Госдепартамент США приветствовал соглашение между Грецией и Македонией.

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