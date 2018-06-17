Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии
Как передаёт Греческое общественное телевидение ERT, церемония подписания соглашения прошла в посёлке Псарадес в районе озёр Преспа на границе двух стран.
Сообщается, что на ней присутствовали премьер-министры стран Алексис Ципрас и Зоран Заев, а также высокопоставленные европейские чиновники, включая главу дипломатии Евросоюза Федерику Могерини.
Ранее Заев анонсировал переименование страны в Республику Северная Македония.
Госдепартамент США приветствовал соглашение между Грецией и Македонией.