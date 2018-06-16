Соглашение о новом названии Македонии будет подписано 17 июня в Греции

Соглашение о новом названии Республики Македония будет подписано в воскресенье, 17 июня, в посёлке Псарадес на севере Греции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческий генеральный секретариат по делам печати и информации.

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Отмечается, что церемония подписания состоится в 10:30. Документ подпишут министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров. В мероприятии также примут участие премьер-министры двух стран Алексис Ципрас и Зоран Заев. Ранее Заев заявил, что страна будет переименована в Республику Северная Македония. Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с переименованием страны.