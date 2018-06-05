«Надеемся, в ЕС последуют примеру»: как заявления Италии об отмене санкций против РФ влияют на европейский консенсус

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что намерен пересмотреть санкции против Москвы. Он надеется, что пример Италии «вызовет цепную реакцию», и другие страны ЕС последуют примеру Рима в этом вопросе. Эксперты отмечают, что на Апеннинском полуострове и раньше высказывались в поддержку Москвы, однако не находили общий язык в разговоре с Брюсселем, который имеет свои рычаги влияния на республику. RT разбирался, готова ли новая итальянская администрация проводить независимую внешнюю политику.

В новом правительстве Италии заявили, что намерены изменить отношение к России. Премьер-министр Джузеппе Конте, выступая в сенате, сказал, что будет продвигать отмену антироссийских санкций.

«Новое правительство Италии будет выступать за пересмотр санкционной политики в отношении РФ, особенно тех санкций, что ударяют по экономике и гражданскому обществу РФ», — подчеркнул Конте.

По его словам, Италия «будет полностью открыта России, которая в последние годы укрепила свою международную роль в разрешении геополитических кризисов». При этом политик добавил, что Италия останется страной Североатлантического альянса и по-прежнему рассматривает США как «традиционно привилегированного партнера».

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

© Remo Casilli / Reuters

«Это очень важно, потому что мы собираемся вызвать цепную реакцию и надеемся на то, что другие европейские страны последуют нашему примеру. Это первый раз, когда страна — создательница и основательница Европейского союза является основоположником такого движения, чтобы снять санкции по отношению к России», — заключил премьер-министр.

Целесообразность отмены санкций

Напомним, 1 июня новое правительство Италии во главе с юристом Джузеппе Конте принесло присягу на верность республике в Квиринальском дворце. В ближайшее время должно пройти голосование в парламенте по вопросу о доверии правительству Конте.

Ведущей партией в правительстве по итогам прошедших 4 марта выборов стало «Движение 5 звезд». Она получила более трети голосов избирателей. Кроме того, руководящие позиции займут представители коалиции правоцентристских сил, в которую вошли партия «Лига», «Вперед, Италия» и «Братья Италии».

Значки с символикой партии «Движение 5 звёзд»

© Max Rossi / Reuters

Перед формированием нового кабинета министров «Движение 5 звезд» и «Лига» заключили «правительственный контракт». В нём содержится пункт о необходимости отмены антироссийских санкций. В разделе о международных отношениях, говорится, что Рим выступает за открытость в отношениях с Москвой, которая является «не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером». Кроме того, отмечается, что Россия — это «стратегический собеседник в целях разрешения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)». По этим причинам отмена антироссийских санкций называется целесообразной.

Настороженность и скептицизм

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин с одобрением отметил заявления правительства Италии, напомнив, что и раньше в Европе звучали слова поддержки в пользу России. По его словам, ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас, а также болгарский и словацкий лидеры отмечали, что санкции не отвечают ни интересам Европы, ни интересам России. Но при этом, когда этот вопрос обсуждается на уровне ЕС, то решительность политиков пропадает.

«До этого уже случалось так, что говорили о том, что против продления антироссийских санкций, но когда собирались, чтобы принять решение, то все почему-то голосовали за, под воздействием Германии или Франции. Поэтому у меня есть опасения и настороженность — как бы ни сложилось, как обычно. Ждём очередное заседание Совета ЕС, но есть скептицизм. Есть рычаги давления на каждую страну», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Топорнин предположил такое развитие событий, при котором Конте всё же пойдёт против санкционной политики. Но как только он приедет в Брюссель, ему напомнят, что уровень долга Италии перед ЕС приближается чуть ли не к нескольким миллиардам долларов, что бюджетный дефицит превышает нормативы, а Европа оказывает Риму серьёзную помощь, даёт возможность получать отсрочку и дополнительные кредиты.

«Как только ему эти аргументы предъявят — он задумается. Поэтому, что окажется более существенным для Конте, сказать не могу. Он новый человек в политике, он профессор, не занимался политикой. Он должен учитывать экономическую политику, но и санкции тоже – там тоже есть потери, например, у итальянских предпринимателей», — заключил он.

Политическая воля и последовательность

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, со своей стороны, указал на то, что в заявлении Конте прозвучал интересный нюанс, который раньше не высказывался европейскими политиками.

«Вопрос стоит не в плоскости межгосударственных отношений, а в плоскости общественных отношений. Акцент на том, что санкции идут в ущерб гражданскому обществу в России», — подчеркнул политолог.

Но несмотря на пророссийские заявления, пока рано говорить об отмене санкций, ведь голос Рима должны услышать в Брюсселе. А для этого итальянскому правительству нужно проявить достаточную настойчивость.

«В Италии во всех слоях общества и на всех практически уровнях господствуют благоприятные для России настроения. Надеюсь, это будет услышано в ЕС. Надеюсь, что новому руководству Италии хватит политической воли и последовательности, чтобы отстаивать это заявление. Ведь все решения в ЕС принимаются по так называемому консенсусу, то есть при общем согласии. Достаточно какой-то одной стране высказаться против, и консенсуса не будет, например, в отношении продолжения режима санкций», — заключил эксперт.

Напомним, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине, а также воссоединением Крыма с Россией. Позже ограничительные меры расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введён запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.