В Италии заявили о планах создать «цепную реакцию» в вопросе снятия санкций с России

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Наталья Осипова
Председатель регионального парламента Венето (Италия) Роберто Чамбетти прокомментировал в разговоре с RT заявление премьер-министра Джузеппе Конте о том, что новое правительство Италии намерено продвигать отмену санкций в отношении России.
В Италии заявили о планах создать «цепную реакцию» в вопросе снятия санкций с России
  • © Reuters

«Это очень важно, потому что мы собираемся создать цепную реакцию и надеемся на то, что другие европейские страны последуют нашему примеру. Это первый раз, когда страна — создательница и основательница Европейского союза является основоположником такого движения, чтобы снять санкции по отношению к России», — заявил спикер регионального парламента.

Ранее стало известно, что новое правительство Италии намерено продвигать отмену санкций в отношении России.

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