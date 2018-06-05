В Италии заявили о планах создать «цепную реакцию» в вопросе снятия санкций с России

Председатель регионального парламента Венето (Италия) Роберто Чамбетти прокомментировал в разговоре с RT заявление премьер-министра Джузеппе Конте о том, что новое правительство Италии намерено продвигать отмену санкций в отношении России.

«Это очень важно, потому что мы собираемся создать цепную реакцию и надеемся на то, что другие европейские страны последуют нашему примеру. Это первый раз, когда страна — создательница и основательница Европейского союза является основоположником такого движения, чтобы снять санкции по отношению к России», — заявил спикер регионального парламента.

Ранее стало известно, что новое правительство Италии намерено продвигать отмену санкций в отношении России.