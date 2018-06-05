Премьер-министр Италии подтвердил курс на пересмотр санкций в отношении России

Новое правительство Италии намерено продвигать отмену санкций в отношении России. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, представляя программу своего кабмина в верхней палате парламента.

«Мы станем сторонниками открытости по отношению к России, которая в последнее время укрепила свою роль в разрешении различных геополитических кризисов, мы будем продвигать пересмотр системы санкций, которые подавляют российское гражданское общество», — цитирует Finanza премьера.

Ранее стало известно, что проект соглашения по коалиционному правительству в Италии предполагает отмену санкций в отношении России.

24 мая сообщалось, что представители бизнеса в Италии выступают против антироссийских санкций.