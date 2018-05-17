Проект соглашения по коалиционному правительству Италии предполагает снятие санкций с России

Итальянские партии «Лига» и «Движение 5 звёзд», набравшие большинство голосов в ходе парламентских выборов в стране, ведут переговоры о создании коалиционного правительства.

Проект соглашения в существующей редакции предполагает незамедлительное снятие санкций, введённых против России.

Документ опубликовало издание La Stampa.

«Задачей нового правительства является проведение внешней политики, основой для которой будут служить национальные интересы и принцип невмешательства во внутренние дела отдельных государств», — говорится в тексте.

Несмотря на то, что Италия является членом НАТО, а США остаются привилегированным союзником итальянской стороны, документ подчёркивает необходимость начала диалога с Россией.

Москва, по мнению итальянских политиков, должна восприниматься не как угроза, а как экономический и торговый партнёр.

«С этой целью следует незамедлительно снять санкции, введённые против России, для того, чтобы она смогла вновь стать стратегическим посредником в решении региональных кризисов (в Сирии, Ливии, Йемене)», — уточняет документ.

При этом отмечается, что текст соглашения не является окончательным, так как в ходе переговоров претерпевает изменения.

4 марта сообщалось, что в Италии прошли всеобщие парламентские выборы в сенат и палату депутатов.

В октябре 2017 года итальянский политик Лука Дзайа, который возглавляет область Венето, заявил, что готов отменить антироссийские санкции немедленно.

Также отмечалось, что страна понесла убытки в размере €7 млрд от санкций против России.