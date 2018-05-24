Итальянский бизнес выступает против антироссийских санкций

Председатель совета директоров итальянского банка «Интеза» Антонио Фаллико заявил, что представители бизнеса в Италии выступают против санкций в отношении России.

По его словам, европейский бизнес понесёт убытки в случае «следующего сезона» антироссийских санкций, в частности со стороны США и Великобритании.

«Пока речь идёт только об угрозах, ничего не подтверждено. Это не означает, что в будущем санкции не будут введены. Но я могу сказать, что бизнес больше не намерен это терпеть. Поэтому я не знаю, в какой степени и до какого уровня различные правительства смогут воплощать в жизнь свои планы», — рассказал Фаллико.

Он также добавил, что многие итальянские компании выступают против санкционной политики некоторых стран Запада в отношении России.

«Итальянский бизнес уже много раз высказывался против санкций, многие итальянские регионы также выступают против ограничений», — заключил он.

17 мая стало известно, что проект соглашения по коалиционному правительству в Италии предполагает снятие антироссийских санкций.