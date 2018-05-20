В бундестаге призвали снять санкции с России

Необходимо покончить с ледниковым периодом в отношениях с Россией. Об этом заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт.

«В интересах Европы идти навстречу друг другу и говорить о том, как можно добиться безопасности и разоружения. Санкции в первую очередь наносят ущерб европейским и немецким компаниям. Так что в наших интересах их отменить», — заявила она в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

При этом, по её словам, важно продолжать критиковать воссоединение Крыма с Россией.

«Но если эта критика исходит от тех, кто сам ведёт войны, нарушающие международное право, то это звучит лицемерно», — сказала политик.

Она отметила, что США потратили $5 млрд, чтобы «свергнуть пророссийское правительство на Украине».

«При этом страна до сих пор намеревается вступить в НАТО. Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО», — добавила она.

Ранее Вагенкнехт заявила, что необходимо пригласить российскую сторону на саммит G7 в Канаде.

17 мая стало известно, что проект соглашения по коалиционному правительству в Италии предполагает снятие антироссийских санкций.