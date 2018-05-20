В бундестаге призвали снять санкции с России

Короткая ссылка
Необходимо покончить с ледниковым периодом в отношениях с Россией. Об этом заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт.

«В интересах Европы идти навстречу друг другу и говорить о том, как можно добиться безопасности и разоружения. Санкции в первую очередь наносят ущерб европейским и немецким компаниям. Так что в наших интересах их отменить», — заявила она в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

При этом, по её словам, важно продолжать критиковать воссоединение Крыма с Россией.

«Но если эта критика исходит от тех, кто сам ведёт войны, нарушающие международное право, то это звучит лицемерно», — сказала политик.

Она отметила, что США потратили $5 млрд, чтобы «свергнуть пророссийское правительство на Украине».

«При этом страна до сих пор намеревается вступить в НАТО. Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО», — добавила она.

Ранее Вагенкнехт заявила, что необходимо пригласить российскую сторону на саммит G7 в Канаде. 

17 мая стало известно, что проект соглашения по коалиционному правительству в Италии предполагает снятие антироссийских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика Европа Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных