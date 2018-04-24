«Пошли по скользкой линии»: Лавров ответил на заявление G7 о готовности ужесточить санкции против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил очевидную русофобскую подоплёку заявлений «Большой семёрки» по итогам министерской встречи в Торонто. Ранее главы МИД стран G7 сообщили, что члены группы готовы ужесточить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Как полагают политологи, с помощью подобного давления Запад пытается сдержать развитие России и лишить её возможности вести независимую политику на международной арене.

Русофобская подоплёка в работе стран G7 в Торонто очевидна. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоговое заявление «семёрки», в котором говорится о готовности ужесточить антироссийские санкции.

«Русофобская подоплёка там очевидна. К сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны «семёрки», которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток изолировать Россию», — сказал министр.

Он добавил, что Москва будет продолжать отстаивать свои позиции и терпеливо ждать, пока партнёры осознают «абсолютную тупиковость и бесперспективность подобной линии».

Лавров также полагает, что важные вопросы остаются вне повестки «Большой семёрки», поскольку их обсуждают в других форматах.

«Политические, военно-политические вопросы обсуждаются в СБ ООН, в целом в ООН, а экономические вопросы, конечно, не могут решаться вне рамок «Группы двадцати», — заявил дипломат.

Страны G7 — США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония — сообщили о готовности усилить санкции против России из-за ситуации в Донбассе, «если того потребуют» действия Москвы. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД «Большой семёрки» по итогам встречи в Торонто.

«Продление экономических санкций по Донбассу напрямую связано с полным выполнением Россией Минских соглашений. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если того потребуют действия России», — отмечается в коммюнике.

«Дестабилизирующее поведение»

Министры также заявили, что «неизменно поддерживают» суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины «в пределах её международно признанных границ».

Встреча глав МИД стран G7 в Торонто

Reuters

Страны «Большой семёрки» вновь обвинили Россию в безответственном и дестабилизирующем поведении, включая якобы вмешательство в демократические процессы западных стран.

«Мы призываем Россию прекратить такое поведение, что крайне негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества», — отмечается в документе.

При этом министры стран G7 выразили готовность продолжать сотрудничать с Россией для урегулирования региональных кризисов и решения глобальных проблем.

Ранее о том, что «Большая семёрка» намерена продолжать политику антироссийских санкций, сообщили в МИД Канады.

«Министр Фриланд и её коллеги по G7 подтвердили общую приверженность уважению норм международного права, в том числе в отношении территориальной целостности. Санкции, введённые в отношении России после её неприемлемых действий на Украине, будут продолжаться», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Канады в Twitter.

«Попытка оказать давление»

Западу не даёт покоя независимая политика, которую проводит Россия на международной арене, — отсюда и попытка оказать на неё давление посредством санкций, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Пока очевидно, что страны, которые входят в G7 и которые раньше образовывали с Россией G8, пытаются оказать давление на Россию с целью принудить её исполнить свои требования по ряду политических моментов.

Оно (санкционное давление. — RT) в настоящий момент вызвано тем, что Россия проводит независимую политику и пытается следовать тем критериям международной политики, которые считает для себя приоритетными, в частности нормам международного права», — сказал он в беседе с RT.

При этом политолог сомневается, что какие-либо шаги в отношении Донбасса смогут остановить санкционное давление. Он напомнил, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

globallookpress.com

© Alberto Pezzali

«Отсылка к Минским соглашениям весьма символична, потому что Россия не является стороной конфликта, а является одним из организаторов переговорного процесса и гарантом исполнения Минских соглашений. Если главы G7 так озабочены конфликтом в Донбассе, то почему они не объявляют санкции против Пакистана и Индии в случае с многолетним конфликтом вокруг штата Джамму и Кашмир, например? Существует множество конфликтов, которые требуют своего разрешения и которые весьма напоминают конфликт в Донбассе», — подчеркнул Безпалько.

По его мнению, решение России выйти из состава «Большой восьмёрки» было правильным.

«Перестав финансировать ПАСЕ, возможно, в дальнейшем наша страна будет вынуждена прекратить и финансирование ряда других организаций, в которых она состоит и которые используются исключительно для давления на нашу страну», — отметил эксперт.

Также по теме «Бунт против диктата США»: почему европейские политики попытаются убедить Трампа ослабить антироссийские санкции В европейских политических кругах началась кампания, направленная на то, чтобы убедить президента США Дональда Трампа ослабить...

Собеседник RT полагает, что санкционное давление не демонстрирует эффективности. Так, многие страны жили под санкциями десятилетиями и не соглашались на условия, которые им выдвигали. По словам Безпалько, сейчас речь идёт о геополитическом противостоянии, о попытках сдержать развитие России, в частности лишить её самостоятельного пути в мировой политике.

Между тем в политических кругах Европы разворачивается дипломатическая кампания с целью убедить администрацию президента США ослабить антироссийские санкции, пишет газета Financial Times. По информации издания, это связано с ростом опасений, что ограничительные меры могут нанести удар по европейским производителям.

Ведущую роль играют французские власти, которые оказывают давление на Германию, Великобританию и Италию, подталкивая их к совместному донесению этой мысли до Дональда Трампа.

Американские СМИ сообщали, что президент Соединённых Штатов собирается притормозить введение ограничительных мер в отношении России, так как ещё не до конца их изучил.

Как заявил Трамп, санкции будут введены только тогда, когда Россия их «заслужит».