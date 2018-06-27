Накануне перемен: почему Италия выступает против автоматического продления антироссийских санкций ЕС

Санкции ЕС в отношении России не должны продлеваться автоматически. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. По его мнению, финансовые ограничения — инструмент, а не конечная цель. Ожидается, что лидеры Евросоюза 28—29 июня на саммите в Брюсселе примут решение о пролонгации экономических секторальных мер против РФ. По словам экспертов, о необходимости пересмотра текущего санкционного курса также заявляют в других странах Европы. Эксперты отмечают, что причина такой риторики — убытки и отсутствие развития двустороннего сотрудничества.

Продление санкций в отношении России не должно происходить в автоматическом режиме. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе выступления в нижней палате парламента. По его словам, к решению этого вопроса необходимо подходить со взвешенной позицией.

«В ходе дискуссий по Минским соглашениям в Брюсселе мы ещё раз подтвердим, что обновление санкций ЕС против России не должно быть автоматическим... Санкции — это инструмент, а не конечная цель», — сказал Конте.

Он также добавил, что Рим продолжит оказывать поддержку россиянам и итальянцам, которые ведут бизнес с РФ.

Отметим, что 31 июля завершается действие ограничительных мер в отношении ряда секторов российской экономики. Ожидается, что на саммите лидеров ЕС 28—29 июня будет принято формальное решение об очередной пролонгации финансовых рестрикций. Санкционный режим ЕС в отношении России действует по трём независимым направлениям — секторальные, персональные (действуют до 15 сентября) и против Крыма и Севастополя (продлены до 23 июля 2019 года). Все они были введены весной—летом 2014 года. Спустя год отмена санкционных пакетов была завязана на полное выполнение Минских соглашений.

Также по теме Крымский козырь: зачем итальянские политики вернулись к вопросу отмены антироссийских санкций В Риме готовы обсуждать статус Крыма. Такое заявление сделал вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини. Обновлённый...

Официальные лица Италии неоднократно высказывались за ослабление санкционного давления на Россию. При этом в соглашении коалиционного правительства, избранного в мае, отмечен курс на открытое сотрудничество с РФ. Подчёркивается, что Москва — не угроза, а весомый экономический партнёр и стратегический собеседник, способный помочь в разрешении региональных кризисов.

«Нам очень важны отношения с Россией, и потому необходимо подать ей сигнал, что ситуация меняется. И даже если санкции невозможно снять сразу, в течение одного месяца, надо запустить в Европе процесс, в результате которого ограничения в конце концов будут сняты, а отношения с Россией восстановлены», — заявлял советник вице-премьера Италии Джанлука Савоини.

По мнению депутата Европейского парламента от Италии Марио Боргезио, в отмене антироссийских санкций будут особо заинтересованы «европейские страны с сильной экспортной составляющей», в том числе Франция и Германия. Его коллега, вице-президент французского «Национального фронта» Николя Бе, также добавил к этому списку Австрию и Венгрию. «Многие парламентарии, экономические и политические эксперты по всей Европе желают выйти на уровень позитивных отношений с Россией, потому что это соответствует нашим интересам», — заявлял он в беседе с RT.

Кроме того, в среду, 27 июня, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини назвал санкции ЕС против России бессмысленными.

«Словакия уже долгое время подчёркивает, что санкции не принесли никакого позитивного эффекта», — заявил Пеллегрини на Парламентской ассамблее Совета Европы.

«Осознают свои потери»

По мнению председателя Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани, предстоящая встреча в Брюсселе может стать демонстрацией политической силы Конте.

«На саммите Европейского совета, который состоится завтра, Италия подтвердит свою твёрдую позицию по вопросам бюджета, перераспределения (в масштабах всей Европы) потока иммигрантов, а также отмены санкций в отношении России.

Для нового итальянского премьер-министра это станет важной проверкой. Если Джузеппе Конте сможет добиться своего, позиции его правительства укрепятся, а внешняя политика Италии получит новое направление, лучше отвечающее новой, многополярной модели, что серьёзно скажется на внешнеполитическом курсе Брюсселя», — подчеркнул собеседник RT.

Он отметил, что другие страны континента смогут увидеть новый политический облик Рима.

«Для нового правительства Италии это первый крупный европейский саммит. И впервые после многих лет инертности Италия предстанет страной, способной самостоятельно принимать решения, сохраняя при этом сбалансированную позицию. Есть вероятность, что по инициативе Италии Дублинские правила приёма беженцев будут изменены, а санкции в отношении России пересмотрены», — пояснил Грациани.

globallookpress.com

© Jens Kalaene

Итальянский премьер не одинок в своей позиции, поскольку аналогичная оценка ситуации поступает из других стран континента. Об этом заявил директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Также по теме «Невозможно абстрагироваться от диалога с Москвой»: Италия намерена начать работу над снятием антироссийских санкций Италия намерена «стать главным действующим лицом» в процессе снятия санкций с России, поскольку Рим заинтересован в сотрудничестве с...

«Лидер одной из стран ЕС имеет право на особое мнение, в том числе и по вопросу автоматического продления санкций против РФ. Так же думают многие лидеры ЕС: подобные заявления слышны из Австрии и Германии, где депутаты бундестага прямо и громко говорят, что страна теряет очень много из-за антироссийских санкций. Те причины, по которым эти рестрикции автоматически продлеваются, абсурдны, а их цели недостижимы. Крым вернулся в РФ навсегда — об этом говорят различные официальные лица, и Владимир Путин в том числе», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По его словам, вопрос санкций не укрепляет двусторонние отношения РФ с другими европейскими странами и не имеет смысла с точки зрения интересов конкретных государств.

«Все, кто хочет понять всю глубину этой ситуации приезжают в Крым, в том числе европейские политики. Они видят, что теряют — в виде прибыли и отсутствия возможности соучаствовать в перспективных инвестиционных проектах в российском безопасном Крыме», — заключил политолог.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.