Крымский козырь: почему итальянские политики заговорили об отмене антироссийских санкций

В Риме готовы обсуждать статус Крыма. Такое заявление сделал вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини. Обновлённый итальянский кабмин также намерен выступить против отмены антироссийских санкций. После победы евроскептиков на парламентских выборах в стране всё чаще говорят об отказе от ограничений в отношении Москвы. Эксперты отмечают, что их снятие выгодно итальянскому бизнесу, однако итальянское правительство может сделать шаг назад в «российском вопросе» в обмен на уступки со стороны Брюсселя по ряду острых внутриевропейских проблем. Какую роль российская повестка играет в итальянской политике, выяснял RT.

Новое правительство Италии готово обсуждать статус Крымского полуострова. Об этом заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма в качестве субъекта России

«Будем обсуждать всё», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

Сальвини, который также занимает пост главы итальянского МВД, является одним из лидеров партии «Лига» (прежнее название — «Лига Севера»). В 2016 году именно это политическое объединение, находившееся тогда в оппозиции, инициировало обращение к правительству Италии от региона Лигурия с призывом признать Крым частью РФ и отменить антироссийские санкции.

«Мы стали первой партией в Европе, признавшей переход Крыма в состав России. Мы стали первой партией, чей лидер и представители побывали в Крыму. Мы не забываем об этой теме и сохраняем последовательность, настаивая на необходимости укрепления отношений между РФ и ЕС», — заявил тогда советник по иностранной политике лидера «Лиги Севера» Джанлука Савоини.

До этого с аналогичным предложением выступили два других итальянских региона — Венето и Ломбардия. Все три региона, потребовавшие отменить антироссийские санкции, занимают не последнюю роль в развитии итальянской экономики.

Маттео Сальвини побывал с официальным визитом в Крыму в составе европейской делегации в октябре 2014 года.

Депутаты региональных советов и представители делового сообщества Италии в Симферополе

РИА Новости

© Александр Полегенько

Также стало известно, что Италия рассмотрит возможность применения права вето на продление санкций в отношении России на Совете Евросоюза. Такое заявление на полях саммита G7 заявил итальянский премьер Джузеппе Конте, передаёт ТАСС.

«Что касается вето (на продление срока действий санкций. — RT), мы оценим позиции», — подчеркнул премьер Италии.

Оставаться, уходя

К удивлению скептиков, в ходе состоявшихся в марте выборов выяснилось, что повестка «Лиги», а также другой оппозиционной партии — «Движение пяти звёзд» — весьма популярна у населения.

Коалиция правоцентристов, в которую вошли «Лига», «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии», стала лидером голосования — её поддержали 37% избирателей. При этом «Движение пяти звёзд» получило 33% голосов.

Победа евроскептиков на итальянских выборах озадачила Берлин и Брюссель. Как писало в марте издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, германские политики всерьёз обеспокоились будущим Европейского союза. Очевидно, что приход к власти национально ориентированных сил в стране, экономика которой — третья по размеру в еврозоне, может привести к переменам общеевропейского масштаба.

Впрочем, победа на выборах вовсе не означает, что оппозиции удалось сразу получить рычаги управления государством. Почти три месяца партии вели переговоры о коалиции. Но когда они достигли соглашения, то столкнулись с сопротивлением со стороны президента Италии. Серджо Маттарелла не одобрил кандидатуру экономиста Паоло Савоны на пост министра экономики, потому что тот критиковал политику ЕС.

Затем юрист Джузеппе Конте, которого победившие на выборах партии выдвинули на должность главы кабмина, отказался от поста. После этого президент предложил мандат на формирование правительства экономисту Карло Коттарелли. Это решение возмутило оппозицию: политики указали на то, что Италия — парламентская республика, и президент, по их мнению, превысил свои полномочия.

Впрочем, вскоре сам Коттарелли отказался принять предложение Маттареллы, и пост премьера всё-таки занял Джузеппе Конте.

Профессор Паоло Савона возглавил в итоге министерство по европейским делам, а пост министра экономики и финансов достался другому евроскептику — профессору Джованни Трио. Однако ни один из политиков о выходе из ЕС пока не говорит, речь идёт лишь о том негативном влиянии, которое оказал на экономику Италии переход на евро.

Экономика долгов

Сейчас Италия переживает экономический спад, страна так и не оправилась от кризиса 2008 года. В 2016 году аналитики МВФ прогнозировали, что вернуться к докризисным показателям роста итальянская экономика сможет не раньше, чем к середине 2020-х годов. Сегодня по размеру госдолга Италия занимает второе место в ЕС после Греции. Небольшой экономический подъём наметился лишь в прошлом году — ВВП страны вырос на 1,4%, установив семилетний рекорд. Впрочем, бесспорных аргументов для оптимизма всё равно нет — по данным итальянской Ассоциации ремесленников и малого бизнеса CGIA, по темпам прироста ВВП страна — на последнем месте в ЕС. Итальянский ЦБ прогнозирует, что в ближайшие несколько лет экономика снова замедлится.

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«Крупный итальянский госдолг вызван тем, что текущая социальная политика не соответствует уровню экономического развития, — пояснил в интервью RT доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. — Перекосы дали о себе знать во время кризиса еврозоны. Неустойчива и политическая система Италии — после краха начала 90-х она всё ещё продолжает своё становление. Это и позволило правым популистам прийти к власти».

Тем не менее, Италия остаётся одним из ведущих мировых производителей промышленной, текстильной, продовольственной продукции, по объёмам внешнеторгового оборота страна входит в первую десятку стран с наиболее развитыми экономиками.

Помимо этого, Италия — один из крупнейших партнёров России. Несмотря на то, что товарооборот между двумя странами по итогам 2015 года, после введения европейских санкций, сократился на рекордные 36,2% до $30 млрд, по объёму экспорта-импорта с нашей страной Апеннинское государство находилось на четвёртом месте — после КНР, ФРГ и Нидерландов.

Производство в Италии

© AFP

Причём в структуре торговых отношений Москвы и Рима превалировал российский экспорт. Россия поставляет в Италию чёрные и цветные металлы, газ и химическую продукцию, а закупает оборудование, транспорт, машины, текстиль и прочие товары.

«Итальянский бизнес имел достаточно широкие связи с РФ, и если бы он смог вернуться на российский рынок, это положительно сказалось бы на ситуации с трудоустройством, возможно, немного поднялся бы ВВП. Связь здесь прослеживается прямая, другой вопрос, насколько эта цель достижима», — считает Тэвдой-Бурмули.

О необходимости пересмотреть санкционную политику в Риме задумываются давно. Ещё в 2014 году Маттео Ренци, занимавший в то время пост премьер-министра Италии, выступая на саммите Евросоюза, поднял вопрос о необходимости нормализовать российско-европейские отношения. В конце 2015 года Рим заблокировал автоматическое продление антироссийских санкций.

«Торг на многих площадках»

При формировании коалиции «Лига» и «Движение пяти звёзд» подписали специальное соглашение, в котором, среди прочего, говорится о необходимости снять ограничительные меры в отношении России, которая в документе упоминается как «значимый торгово-экономический партнёр».

Как отметил в эфире Radio Anch`io Маттео Сальвини, в сфере энергетики Россия для итальянских компаний — стратегический партнёр.

«Необходимо исходить из принципа добрососедства и хорошего сотрудничества. Я не прорусский или проамериканский», — приводит слова политика РИА-Новости.

Ранее, 5 июня глава итальянского кабмина Джузеппе Конте заявил, что хотя Италия остаётся членом НАТО и рассматривает США в качестве привилегированного партнёра, Рим будет добиваться отмены санкций.

«Это очень важно, потому что мы собираемся вызвать цепную реакцию и надеемся на то, что другие европейские страны последуют нашему примеру. Впервые страна — создательница и основательница Европейского союза является основоположником такого движения, чтобы снять санкции по отношению к России», — добавил премьер-министр, выступая в сенате.

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Пока неясно, сможет ли Рим добиться смягчения санкций, считает Тэвдой-Бурмули. Дело в том, что интересы всех стран-участниц ЕС тесно связаны, многие внутренние процессы в ЕС скрыты от внешних наблюдателей. Из факторов, которые могут поспособствовать отмене антироссийских ограничительных мер — очень сложные отношения Старого Света с Вашингтоном.

«Например, Италия настаивает на том, чтобы снять санкции с России, и в то же время хочет, чтобы остальные страны ЕС принимали больше мигрантов. Каждая страна ЕС ведёт торг на многих площадках, здесь есть множество переменных», — подчеркнул эксперт.

Похожей точки зрения придерживается директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв. По мнению эксперта,итальянское правительство может сделать шаг назад в «российском вопросе» в обмен на уступки по стороны ЕС по другим пунктам.

«Сальвини прекрасно понимает, что для Ангелы Меркель сохранение санкций является важной внешнеполитической темой и пытается её шантажировать. Для канцлера это стало инструментом консолидации Европейского союза вокруг Германии, тем вопросом, который смог продавить Берлин», — подчеркнул Бордачёв в беседе с RT.

По мнению старшего преподавателя кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елены Масловой, благодаря брекситу Италия может занять освободившуюся нишу, став третьей экономикой Евросоюза после Германии и Франции. В беседе с RT эксперт отметила, что у Италии есть такие амбиции, и один из инструментов достижения этих целей — активная внешнеполитическая позиция, включая привилегированные отношения с Россией.

«Это одно из средств, чтобы подчеркнуть свой статус в ЕС, Италия выполняет роль медиатора в отношениях Европы и России. Этот тренд возник не сегодня, ещё во времена СССР Италия была одной из немногих капиталистических стран, сотрудничавших с Москвой», — подвела итог Маслова.