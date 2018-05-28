В итальянском парламенте планируют обсудить импичмент президенту страны

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Лидер итальянской партии «Движение пяти звёзд» Луиджи Ди Майо предложил обсудить в парламенте импичмент президенту Италии Серджо Маттарелле.

Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что политик ссылается на 90-ю статью Конституции, в которой говорится, что «президент республики не несёт ответственности за свои действия на посту главы государства, кроме случаев государственной измены и нарушения Конституции».

Как уточняет агентство, предложение об импичменте последовало после того, как президент Италии фактически наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный «Движением пяти звёзд» и партией «Лига» кандидат Джузеппе Конте.

27 мая Конте отказался возглавить итальянское правительство. После этого Маттарелла заявил, что примет решение о досрочных парламентских выборах в ближайшее время.


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