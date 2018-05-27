Президент Италии пообещал принять решение по новым выборам в ближайшее время

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что примет решение о досрочных парламентских выборах в ближайшее время.

Он заявил, что оставляет за собой право принять решение на основе того, что произойдёт в парламенте Италии.

«В ближайшие часы я выступлю с инициативой», — приводит его слова Il Messaggero.

Ранее Джузеппе Конте отказался возглавить итальянское правительство.