Президент Италии пообещал принять решение по новым выборам в ближайшее время
Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что примет решение о досрочных парламентских выборах в ближайшее время.
Он заявил, что оставляет за собой право принять решение на основе того, что произойдёт в парламенте Италии.
«В ближайшие часы я выступлю с инициативой», — приводит его слова Il Messaggero.
Ранее Джузеппе Конте отказался возглавить итальянское правительство.
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