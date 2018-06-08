Итальянский вице-премьер заявил о готовности страны обсуждать статус Крыма

Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что правительство страны намерено обсуждать все темы, в том числе статус Крыма.

Об этом сообщает ТАСС.

«Этот вопрос министра иностранных дел. Не хочу забирать его работу. Будем обсуждать всё», — ответил Сальвини на вопрос о возможности признания российского статуса Крыма.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и Донбасс.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.