Итальянский вице-премьер заявил о готовности страны обсуждать статус Крыма

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Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что правительство страны намерено обсуждать все темы, в том числе статус Крыма.
Итальянский вице-премьер заявил о готовности страны обсуждать статус Крыма
  • © Global Look Press

Об этом сообщает ТАСС.

«Этот вопрос министра иностранных дел. Не хочу забирать его работу. Будем обсуждать всё», — ответил Сальвини на вопрос о возможности признания российского статуса Крыма.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и Донбасс.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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