Волкер признал неспособность Киева вернуть Крым и Донбасс

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и Донбасс.

«Конечно, украинцы не смогут вернуть территории, которые уже оккупированы Россией. Россия слишком сильна», — сказал он в интервью BBC.

По его словам, поставка Украине летального оружия «заставит Россию осознать», что она «больше ничего не получит, не уплатив высокую цену».

Ранее с Волкером встретился украинский лидер Пётр Порошенко. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Донбассе и отметили важность развёртывания там миротворческой миссии ООН.