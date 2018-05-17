Волкер признал неспособность Киева вернуть Крым и Донбасс
- Reuters
«Конечно, украинцы не смогут вернуть территории, которые уже оккупированы Россией. Россия слишком сильна», — сказал он в интервью BBC.
По его словам, поставка Украине летального оружия «заставит Россию осознать», что она «больше ничего не получит, не уплатив высокую цену».
Ранее с Волкером встретился украинский лидер Пётр Порошенко. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Донбассе и отметили важность развёртывания там миротворческой миссии ООН.