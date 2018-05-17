Волкер признал неспособность Киева вернуть Крым и Донбасс

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и Донбасс.
Волкер признал неспособность Киева вернуть Крым и Донбасс
  • Reuters

«Конечно, украинцы не смогут вернуть территории, которые уже оккупированы Россией. Россия слишком сильна», — сказал он в интервью BBC.

По его словам, поставка Украине летального оружия «заставит Россию осознать», что она «больше ничего не получит, не уплатив высокую цену».

Ранее с Волкером встретился украинский лидер Пётр Порошенко. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Донбассе и отметили важность развёртывания там миротворческой миссии ООН.

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