Порошенко и Волкер обсудили сотрудничество Украины и США в сфере безопасности
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Отмечается, что стороны «обсудили ситуацию в Донбассе и отметили важность развёртывания миротворческой миссии ООН».
Ситуація на Донбасі та важливість розгортання миротворчої місії ООН на його окупованій частині – основна тема сьогоднішньої розмови зі Спеціальним представником США Куртом Волкером.— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 мая 2018 г.
Також наголосили на необхідності негайного звільнення українських заручників. pic.twitter.com/Q5PFmoRjn4
«Важное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнёрства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учётом рисков, которые несёт «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией.
Ранее Волкер в ходе брифинга на Украине назвал условия визита в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.