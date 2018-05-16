Порошенко и Волкер обсудили сотрудничество Украины и США в сфере безопасности

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Украинский лидер Пётр Порошенко встретился со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
Порошенко и Волкер обсудили сотрудничество Украины и США в сфере безопасности

Отмечается, что стороны «обсудили ситуацию в Донбассе и отметили важность развёртывания миротворческой миссии ООН».

«Важное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнёрства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учётом рисков, которые несёт «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

Ранее Волкер в ходе брифинга на Украине назвал условия визита в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.

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