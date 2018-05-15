Волкер назвал условия своего визита в ДНР и ЛНР

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал условия своего визита в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
Волкер назвал условия своего визита в ДНР и ЛНР
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«Я бы с большим удовольствием отправился туда, когда там будет восстановлен мир и будет восстановлен украинский контроль, всё снова станет частью Украины… Чего я не хочу делать — это давать любые поводы, чтобы легитимизировать так называемые политические образования так называемой народной республики, которые не должны бы были существовать», — сказал он на брифинге.

Дипломат отметил, что введение миссии ООН может позволить создать условия для восстановления мира.

«Мы хотим, чтобы Россия серьёзно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии по мандату ООН, благодаря чему будут созданы условия для мира и полного выполнения Минских соглашений», — добавил Волкер.

По его словам, когда Россия будет готова к этому, он сможет встретиться с помощником российского президента Владиславом Сурковым «или с кем-то другим».

Трансляцию брифинга вёл телеканал «112 Украина».

В начале марта Волкер указал на то, что ДНР и ЛНР должны быть «расформированы».

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