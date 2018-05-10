Порошенко анонсировал визит Волкера на Украину

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер 14 мая посетит Донбасс. Об этом на брифинге заявил украинский лидер Пётр Порошенко.

«В понедельник мы ждём Курта Волкера, который является координатором со стороны Госдепартамента США», — цитирует телеканал «112 Украина» президента.

Он также подчеркнул, что Россия «должна поддержать проект резолюции, где была бы чётко имплементирована «дорожная карта» с учётом минских договорённостей и миротворцев».

«Это должно быть включено в решение Совбеза ООН. Это для нас абсолютно ключевая позиция», — добавил Порошенко.

Ранее Волкер рассказал, что может в мае в очередной раз приехать в Киев.