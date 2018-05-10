Порошенко анонсировал визит Волкера на Украину
- Reuters
«В понедельник мы ждём Курта Волкера, который является координатором со стороны Госдепартамента США», — цитирует телеканал «112 Украина» президента.
Он также подчеркнул, что Россия «должна поддержать проект резолюции, где была бы чётко имплементирована «дорожная карта» с учётом минских договорённостей и миротворцев».
«Это должно быть включено в решение Совбеза ООН. Это для нас абсолютно ключевая позиция», — добавил Порошенко.
Ранее Волкер рассказал, что может в мае в очередной раз приехать в Киев.