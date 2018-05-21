Берлускони назвал Крым самой красивой частью России

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал о своей поездке в Крым и о том, что ему особенно понравилось.

Он сказал, что в Крыму ехал на машине вдоль берега вместе с российским лидером Владимиром Путиным, когда увидел красивые парки и поинтересовался их происхождением.

Как отметил Берлускони, Путин ответил, что парки были созданы 70 лет назад при Иосифе Сталине.

«Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России», — добавил Берлускони.

В сентябре 2015 года Путин и Берлускони посетили заповедник «Херсонес Таврический» в Крыму.