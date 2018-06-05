Член «Лиги Севера» о пересмотре антироссийских санкций: политическая ситуация в Европе меняется

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Наталья Осипова
Член итальянской партии «Лига Севера» Андреа Пикелли прокомментировал в разговоре с RT заявление премьер-министра Джузеппе Конте о том, что новое правительство Италии намерено продвигать отмену санкций в отношении России.
Член «Лиги Севера» о пересмотре антироссийских санкций: политическая ситуация в Европе меняется
  • © Reuters

«Санкции и последовавшие за ними контрсанкции уничтожили итальянский экспорт в Россию. Особенно из самых продуктивных регионов Италии, расположенных на севере. И в итоге нанесли вред нашей экономике и нашим отношениям с Россией, которые для нас очень важны. Мы хотим восстановить эти отношения», — сказал представитель «Лиги Севера».

Он отметил, что «Россия играет важную роль на международной арене и должна восприниматься как партнёр, а не как враг».

«Политическая ситуация в Европе меняется. Мы возьмём на себя инициативу, мы выразим свою позицию. И, возможно, больше стран вслед за нами также выразят схожую позицию», — добавил он.

Ранее стало известно, что новое правительство Италии намерено продвигать отмену санкций в отношении России.

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