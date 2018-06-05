Политолог прокомментировал заявление премьера Италии о санкциях против России

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Анна Лушникова
Итальянский журналист и политолог, экс-советник Европарламента Марко Гомбаччи в разговоре с RT прокомментировал заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о возможности пересмотра санкций в отношении России.
Политолог прокомментировал заявление премьера Италии о санкциях против России
  • © AFP

«Санкции не работают. Мы должны пересмотреть наши отношения с Россией. И, я надеюсь, что новое итальянское правительство начнёт открытый диалог с российской стороной. Мы готовы к сплочению особенно в вопросах борьбы с терроризмом. Я надеюсь, что мы, как европейцы, с поддержкой итальянской стороны, остановим санкции против России и начнём сотрудничать», — заявил эксперт.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новое правительство страны намерено продвигать отмену санкций в отношении России.

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