Политолог прокомментировал заявление премьера Италии о санкциях против России

Итальянский журналист и политолог, экс-советник Европарламента Марко Гомбаччи в разговоре с RT прокомментировал заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о возможности пересмотра санкций в отношении России.

«Санкции не работают. Мы должны пересмотреть наши отношения с Россией. И, я надеюсь, что новое итальянское правительство начнёт открытый диалог с российской стороной. Мы готовы к сплочению особенно в вопросах борьбы с терроризмом. Я надеюсь, что мы, как европейцы, с поддержкой итальянской стороны, остановим санкции против России и начнём сотрудничать», — заявил эксперт.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новое правительство страны намерено продвигать отмену санкций в отношении России.