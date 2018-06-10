«Невозможно абстрагироваться от диалога с Москвой»: Италия намерена начать работу над снятием антироссийских санкций

Италия намерена «стать главным действующим лицом» в процессе снятия санкций с России, поскольку Рим заинтересован в сотрудничестве с Москвой. Об этом заявил глава правительства страны Джузеппе Конте по итогам саммита G7 в Квебеке. Ранее политик поддержал идею президента США Дональда Трампа о возвращении РФ в состав «Большой восьмёрки». Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Москва не выходила из этой группы, но при этом готова к диалогу со всеми партнёрами. Политологи, опрошенные RT, обращают внимание на то, что после избрания нового правительства в Италии Рим последовательно выступает в поддержку тесных связей с Россией. При этом пока у Брюсселя нет единого подхода к тому, как улучшать отношения с Москвой.

Рим собирается поработать над снятием санкций в отношении России, но этой цели нельзя достичь в скором времени. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Квебеке заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.



«Наша позиция по России очень ясная, мы не меняем её каждый день. Существует механизм санкций, и мы работаем и будем работать над тем, чтобы их снять», — заявил глава итальянского правительства.

Он подчеркнул, что отказ от санкционных мер невозможен без реализации минских договорённостей. При этом в Москве неоднократно подчёркивали, что Россия является не стороной этих соглашений, а только гарантом.

«Конечно, эти санкции связаны с Минскими соглашениями, которые должны быть выполнены, поэтому отменить санкции сегодня или завтра — недостижимая перспектива. Но в плане работы в этом направлении мы станем главными действующими лицами ради такого результата», — отметил Конте.

В то же время политик подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и является одним из основных игроков в нынешнем геополитическом контексте, а потому Италия не может «абстрагироваться от диалога с Москвой, будучи к нему «чувствительной».

Кроме того, Конте в очередной раз повторил, что хотел бы вновь увидеть Россию за столом переговоров в рамках G8.

Лидеры G7 на саммите в Квебеке

Reuters

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«Формат «восьмёрки» может вернуться в прежнее состояние, так же как можно обсуждать изменение системы санкций. Изоляция России не устраивает никого», — подчеркнул итальянский премьер.

Санкции против РФ были введены после референдума в марте 2014 года, на котором жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. Тогда США, ЕС, Канада и ряд других стран ввели ограничительные меры в отношении Москвы.

Позднее в целом ряде стран опытные политики высказывались за снятие этих мер. В 2015 году соответствующее заявление сделал бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони. А через год его поддержал экс-президент Франции Николя Саркози, отметив при этом, что России самой необходимо сделать первый шаг для того, чтобы Брюссель отказался от наложенных на Москву ограничений.

«Не помогли решить деликатные проблемы»

В августе 2016 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что санкции вредят как Москве, так и Брюсселю.

«Лично я считаю, что на них нужно посмотреть с точки зрения их рациональности и сказать, что эти ограничения наносят ущерб как Евросоюзу, так и России. При этом они абсолютно не помогли решить те самые деликатные проблемы, ради снятия которых их и вводили», — заявил глава словацкого кабинета министров.

В феврале 2017 года схожее заявление, хотя и в более осторожных формулировках, сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Владимиром Путиным в Будапеште.

«Неэкономические проблемы нельзя решить с помощью экономических мер», — отметил тогда глава венгерского кабинета министров. Он подчеркнул, что Венгрия вряд ли сможет успешно развиваться, если не установит «открытых, прочных и взаимовыгодных торговых отношений» с Россией.

В январе 2018 года глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ограничительные меры необходимо снимать с России последовательно, шаг за шагом — при условии, что на юго-востоке Украины будет сохранён режим перемирия. Впрочем, тогда инициативу главы внешнеполитического ведомства ФРГ не поддержала партия действующего канцлера страны Ангелы Меркель.

Эксперты, опрошенные RT, полагают, что в Евросоюзе нет единого подхода к тому, как Брюсселю улучшать отношения с Москвой. Об этом, в частности, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

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«В ЕС есть определённый порядок рассмотрения данного вопроса. В таких случаях всё решается общим согласием. Кроме того, важнейшую роль будут играть позиции лидирующих стран в Евросоюзе — Германии и Франции», — сказал политолог.

По его мнению, ни в ФРГ, ни в Пятой республике нет единства по поводу отмены ограничительных мер в отношении России.

«Во Франции многие выступали за отмену санкционного режима. Это были и правые из «Национального фронта», и некоторые левые. Тот же лидер «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон, который недавно посетил нашу страну, уверен, что с Россией нужно строить нормальные экономические и политические отношения. Схожие идеи высказывали и некоторые республиканцы», — напомнил эксперт. Однако, по его словам, не менее сильна и вторая часть французской элиты, которая считает, что Россия несёт ответственность за события в Донбассе и якобы нарушает международное право, поэтому санкции необходимо оставить.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко указывает, что Брюссель должен выработать единую политику в отношении Москвы, но пока об этом речи не идёт.

«Решение о продлении санкций в Европейском союзе применяется по формуле общего согласия. И если та же Италия проголосует против их продления, то консенсус будет нарушен.

Однако вряд ли Рим готов сейчас идти на открытую конфронтацию со всем Евросоюзом. Поэтому он будет добиваться поддержки ведущих стран блока — Германии и Франции, а их политики делают крайне противоречивые заявления по вопросу ограничительных мер против российского государства», — сказал эксперт.

По словам Оленченко, итальянское руководство по вопросу санкционных мер придерживается достаточно последовательной позиции. «С 2014 года там сменилось правительство, но сама идея необходимости ослабления санкционной петли там оставалась в поле зрения разных политиков, а значит, с ними её можно обсуждать, с ними можно договариваться. Как я уже сказал, сделать это возможно только в рамках ЕС, однако вопрос о формате снятия санкций вполне открыт. Речь может идти об их ослаблении, или о поэтапном и медленном снятии», — рассуждает Оленченко.

По мнению эксперта, государства ЕС вынуждены учитывать и позицию Вашингтона, так как Соединённые Штаты могут применить санкции против тех европейских компаний и органов, которые откажутся придерживаться ограничений по отношению к Москве.

Впрочем, некоторые специалисты указывают, что страны Евросоюза могут и единолично отказаться от санкционных мер в отношении РФ, однако Москве это принесёт больше вреда, чем пользы.

«Та же Италия может просто взять и перестать соблюдать эти меры — и всё. Другое дело, что премьер Конте не станет этого делать. Потому что если итальянские власти, а также Венгрия или, скажем, Австрия снимут санкции без согласования с Брюсселем, ЕС может потерять управляемость», — считает эксперт международного Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, в этом случае в Евросоюзе начнётся политический кризис, и на целый ряд государств блока усилится влияние со стороны США. «Это касается, прежде всего, государств Восточной Европы, которые превратятся в некий заградотряд против России. Москве это не нужно ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. Для нас выгодно, чтобы в этих странах сохранялось, хотя и слабое, влияние Берлина и Парижа. И чтобы санкции были сняты централизованно, коллегиальным решением государств блока», — пояснил Брутер.

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель

kremlin.ru

По его оценке, в конечном счёте решения в ЕС принимает наиболее крупный игрок внутри блока.

«В ФРГ есть лидер — Ангела Меркель. Именно от её страны зависит этот вопрос сегодня. Канцлер их вводила, и она увязывает этот вопрос с ситуацией на Украине. Кроме того, в ФРГ и во Франции внутриполитическая ситуация неоднозначная. Для России важно не то, что там происходит сейчас, а что там будет происходить через некоторое время. Сейчас и французская, и немецкая элиты слабы, а вот когда они смогут вести более независимую от США политику, тогда можно будет говорить о более тёплых партнёрских отношениях РФ и ЕС. Россия в этом, безусловно, заинтересована», — пояснил политолог.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в России негативное влияние санкций в большинстве сфер экономики сведено на нет.