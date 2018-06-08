Италия рассмотрит возможность наложения вето на продление санкций против России

Италия рассмотрит возможность применения права вето на продление санкций в отношении России на Совете Евросоюза.

Об этом на полях саммита G7 заявил итальянский премьер Джузеппе Конте, передаёт ТАСС.

«Что касается вето (на продление срока действий санкций. — RT), мы оценим позиции», — заявил он.

По его словам, Италия является частью НАТО и не ставит под сомнение международную принадлежность страны.

«Но мы выступаем за диалог и очень внимательно относимся к тому, чтобы санкции не отразились на гражданском обществе России», — добавил он.

Ранее Конте поддержал предложение вернуть Россию в G8.

5 июня премьер Италии заявил о намерении продвигать отмену антироссийских санкций.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев прокомментировал ФАН слова Конте о санкциях.