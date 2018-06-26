В бундестаге рассказали о ежемесячных убытках ФРГ из-за санкций против России

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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в интервью газете «Известия» заявил, что Германия ежемесячно теряет €618 млн из-за антироссийских санкций.

Он отметил, что санкции и ухудшение торговых отношений с Россией полностью противоречат национальным интересам ФРГ. 

По его словам, Германия по сравнению с другими странами больше всех страдает из-за санкций.

Фронмайер привёл данные Института мировой экономики в Киле, согласно которым потери Германии составляют 40% от всего ущерба, который несут страны ЕС.  

Депутат пояснил, что немецкая экономика во многом ориентирована на экспорт. 

«Ежемесячно мы теряем €618 млн из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?» — заявил он.

В январе глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле сообщил, что убытки Германии из-за санкций против России с 2014 года составили €100 млрд.

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