Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в интервью газете «Известия» заявил, что Германия ежемесячно теряет €618 млн из-за антироссийских санкций.

Он отметил, что санкции и ухудшение торговых отношений с Россией полностью противоречат национальным интересам ФРГ.

По его словам, Германия по сравнению с другими странами больше всех страдает из-за санкций.

Фронмайер привёл данные Института мировой экономики в Киле, согласно которым потери Германии составляют 40% от всего ущерба, который несут страны ЕС.

Депутат пояснил, что немецкая экономика во многом ориентирована на экспорт.

«Ежемесячно мы теряем €618 млн из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?» — заявил он.

В январе глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле сообщил, что убытки Германии из-за санкций против России с 2014 года составили €100 млрд.