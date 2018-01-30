В Германии подсчитали потери от антироссийских санкций

Глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что убытки из-за введённых против России с 2014 года санкций и ответных мер, принятых Москвой, превысили €100 млрд.

«Согласно исследованию Кильского университета, убытки от взаимных экономических санкций, введённых в 2014 году, теперь превышают €100 млрд», — цитирует Бюхеле РИА Новости.

По его словам, «около 60% потерь приходится на Россию, около 40% — на счёт экономики ЕС».

«Таким образом, европейская экономика платит высокую цену за конфликт, ответственность за который несут политики и который может быть разрешён только дипломатическим путём», — заключил Бюхеле.

Ранее депутат партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что санкции против России привели к тому, что его страна потеряла 42 тыс. рабочих мест.

В октябре, как передавала «Газета.Ru», Бюхеле сказал, что немецкий бизнес негативно относится к санкциям США против России.