В Италии заявили о непродуктивности антироссийских санкций

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Советник вице-премьера Италии Джанлука Савоини в интервью газете «Известия» заявил о непродуктивности санкций, введённых против России.

«Итальянское правительство неоднократно заявляло, что санкции против России непродуктивны», — отметил политик.

По его словам, на саммите ЕС, проведение которого запланировано на конец июня текущего года, позиция итальянского правительства будет оглашена официально.

«Нам очень важны отношения с Россией, и потому необходимо подать ей сигнал, что ситуация меняется. И даже если санкции невозможно снять сразу, в течение одного месяца, надо запустить в Европе процесс, в результате которого ограничения в конце концов будут сняты, а отношения с Россией восстановлены», — добавил Савоини.

17 мая стало известно, что проект соглашения по коалиционному правительству в Италии предполагает снятие антироссийских санкций.

Профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова в беседе с НСН оценила стремление Италии повлиять на отмену санкций против России.

 

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