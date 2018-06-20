В Италии заявили о непродуктивности антироссийских санкций

Советник вице-премьера Италии Джанлука Савоини в интервью газете «Известия» заявил о непродуктивности санкций, введённых против России.

«Итальянское правительство неоднократно заявляло, что санкции против России непродуктивны», — отметил политик.

По его словам, на саммите ЕС, проведение которого запланировано на конец июня текущего года, позиция итальянского правительства будет оглашена официально.

«Нам очень важны отношения с Россией, и потому необходимо подать ей сигнал, что ситуация меняется. И даже если санкции невозможно снять сразу, в течение одного месяца, надо запустить в Европе процесс, в результате которого ограничения в конце концов будут сняты, а отношения с Россией восстановлены», — добавил Савоини.

17 мая стало известно, что проект соглашения по коалиционному правительству в Италии предполагает снятие антироссийских санкций.

Профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова в беседе с НСН оценила стремление Италии повлиять на отмену санкций против России.