Эксперт оценила стремление Италии повлиять на отмену санкций против России

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Профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова в беседе с НСН оценила стремление Италии повлиять на отмену санкций против России.

«Санкции нанесли большой урон итальянскому бизнесу, особенно в ряде регионов, которые постоянно стимулируют правительство ставить этот вопрос», — заявила эксперт.

Другое дело, отметила она, насколько в рамках Евросоюза можно оказать влияние на других членов ЕС.

Зонова не исключила, что Италия будет искать союзника по данному вопросу.

Ранее сенатор от Республики Крым, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал готовность Италии обсуждать статус полуострова.

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