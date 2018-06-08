Итальянский геополитик прокомментировал заявление вице-премьера Италии о Крыме

Европейский геополитик, президент Института Высшей школы геополитики и прикладных наук Грациани Тиберио в разговоре с RT прокомментировал заявление вице-премьера Италии Маттео Сальвини о готовности правительства обсуждать все темы, в том числе статус Крыма.

«Господин Сальвини неоднократно заявлял, что хочет заключить новые связи с Россией, потому что считает её стратегическим партнёром Италии не только по вопросам энергетики, но и в сфере торговли. Сальвини знает об уроне, наносимом промышленной системе северной Италии, которая пострадала из-за санкций. Поэтому он хочет, чтобы отношения с Россией были возобновлены. Вот только в связи с членством Италии в Евросоюзе возникают трудности. Соответственно, Риму нужно запросить у Брюсселя бо́льшую свободу действий, а для этого новому правительству нужно вести чёткий диалог с другими европейскими партнёрами, особенно с Германией, которая, если помните, в числе первых выступила за введение санкций против России в связи с ситуацией вокруг Крыма», — сказал Тиберио.

По его словам, «диктат Вашингтона» также является препятствием для Италии.

«Итальянско-американские отношения входят в число главных проблемных вопросов. Дело в том, что Италия принадлежит западной системе. Есть ещё и геостратегический момент: Италия является членом НАТО. Таким образом, новому правительству придётся очень нелегко, ведь, с одной стороны, оно желает нормализации отношений с Москвой, а с другой — вынуждено иметь дело с диктатом Вашингтона. Складывается непростая ситуация, но у нового правительства большой потенциал», — сообщил эксперт.

Ранее вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что правительство готово обсудить статус Крыма.