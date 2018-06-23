В Европарламенте рассказали, какие страны могут взять курс на пересмотр антироссийских санкций

Депутат Европарламента, вице-президент «Национального фронта» Франции Николя Бе в разговоре с RT рассказал, какие страны могут взять курс на пересмотр антироссийских санкций. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что лидеры стран Евросоюза на саммите 28—29 июня примут решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России.

«Я думаю, что эти санкции абсолютно контрпродуктивны. Этот механизм санкций — эмбарго в итоге вредит европейскому сельскому хозяйству, вредит нашим производителям», — заявил Николя Бе.

По словам депутата, Европе «нужно уже выходить из этой спирали и прекратить некое подобие холодной войны с Россией».

«Нужно уважать Россию. Это великая нация, это дружественная страна, страна-партнёр», — сказал он.

Он также не исключает, что Россия иногда может выступать и в качестве конкурента.

«Я думаю, что на сегодняшний день уже многие страны начинают защищать эту разумную позицию по отношению к России. Это можно сказать о Венгрии, Австрии, Италии. Многие парламентарии, экономические и политические эксперты по всей Европе желают выйти на уровень позитивных отношений с Россией, потому что это соответствует нашим интересам», — пояснил евродепутат.

Срок действия секторальных санкций ЕС против России истекает 31 июля.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом продлить санкции против России.