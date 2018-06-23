В Европарламенте рассказали, какие страны могут взять курс на пересмотр антироссийских санкций
- РИА Новости
«Я думаю, что эти санкции абсолютно контрпродуктивны. Этот механизм санкций — эмбарго в итоге вредит европейскому сельскому хозяйству, вредит нашим производителям», — заявил Николя Бе.
По словам депутата, Европе «нужно уже выходить из этой спирали и прекратить некое подобие холодной войны с Россией».
«Нужно уважать Россию. Это великая нация, это дружественная страна, страна-партнёр», — сказал он.
Он также не исключает, что Россия иногда может выступать и в качестве конкурента.
«Я думаю, что на сегодняшний день уже многие страны начинают защищать эту разумную позицию по отношению к России. Это можно сказать о Венгрии, Австрии, Италии. Многие парламентарии, экономические и политические эксперты по всей Европе желают выйти на уровень позитивных отношений с Россией, потому что это соответствует нашим интересам», — пояснил евродепутат.
Срок действия секторальных санкций ЕС против России истекает 31 июля.
Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом продлить санкции против России.